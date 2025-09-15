EL XLII FESTIVAL DE CALDERETES DE SANTO DOMINGO SE CELEBRARÁ ÚNICAMENTE CON HORNILLOS DE GAS

El concejal de Festejos del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada informa a la ciudadanía que, “de acuerdo con la Resolución nº 1.711/2025 de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje del Gobierno de La Rioja, el tradicional XLII Festival de Calderetes de Patatas a la Riojana, que tendrá lugar el próximo 18 de septiembre en el Polígono Industrial San Lázaro, se verá condicionado por cuestiones de seguridad y prevención de incendios.

En cumplimiento de dicha resolución, únicamente estará permitido el uso de hornillos con gas para la elaboración de los calderetes, quedando prohibidas las hogueras.

El Ayuntamiento ha esperado lo máximo posible para anunciar esta medida, confiando en que el riesgo de incendios pudiera descender. Sin embargo, para el día 18 de septiembre el nivel de riesgo en La Rioja es extremo debido a las altas temperaturas previstas, lo que obliga a aplicar esta restricción de manera estricta.

Desde la Concejalía de Festejos queremos pedir la máxima comprensión y colaboración de todos los participantes en este evento tan querido por los calceatenses. Estas medidas responden exclusivamente a criterios de seguridad y protección del entorno, con el fin de garantizar el buen desarrollo de la fiesta y preservar una tradición que forma parte esencial de nuestra identidad.

“Sabemos que el Festival de Calderetes es una de las celebraciones más esperadas del año y precisamente por eso debemos cuidarlo y protegerlo, adaptándonos a las exigencias legales y ambientales que nos marca el Gobierno de La Rioja. Confiamos en la colaboración de todos para que, un año más, los calderetes sean sinónimo de convivencia, orgullo y fiesta compartida”, ha declarado el concejal de Festejos, Óscar Reina.