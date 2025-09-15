Los periodistas Pedro Mardones e Isabel Virumbrales abren el ciclo Punto de Encuentro del CCR

El ciclo “Punto de Encuentro” regresa este mes de septiembre e inaugura las actividades del otoño en el Centro de la Cultura del Rioja.

El miércoles 17 de septiembre a las 19:00 horas arranca de nuevo el ciclo Punto de Encuentro. Una cita con la cultura, el vino y nuestra tierra. En esta ocasión, el protagonista del encuentro es el periodista riojano Pedro Mardones, quien junto con Isabel Virumbrales, charlará sobre la profesión, el periodismo de viajes y sobre cómo su bagaje le permiten dar visibilidad a La Rioja en las cadenas de ámbito nacional en las que trabaja.

Este espacio busca ofrecer un enclave de diálogo, cultura y enriquecimiento a todos los asistentes, que escuchan a personalidades del mundo de la cultura, disfrutando a su vez de una copa de vino en un entorno único.

Periodismo y esencia riojana a raudales

Pedro Mardones es el primer invitado de la temporada a este ciclo de Punto de Encuentro y es de la localidad riojana de Treviana. Es periodista de carrera y ha dedicado gran parte de su vida profesional al periodismo de viajes, tratando de buscar siempre las historias detrás de las personas. Ha trabajado en espacios como “Viajeros Cuatro”, “Vascos por el mundo” o “Hay una cosa que te quiero decir”, lugar donde desarrolla su labor profesional a día de hoy.

El trevianés lleva La Rioja por bandera y es muy activo en diferentes asociaciones locales con la intención de no perder todo lo que el territorio aporta a la sociedad, tratando también dar siempre valor y visibilidad a las costumbres de nuestra tierra.

Conduciendo el coloquito se encontrará la también periodista Isabel Virumbrales, muy conocida en nuestra comunidad por sus trabajos en radio y televisión, dando voz a los riojanos con grandes historias que contar. Juntos hablarán de la profesión, de nuestra tierra y sus gentes. Las invitaciones se pueden adquirir en centrodelaculturadelrioja.catuentrada.es el 15 de septiembre a partir de las 20:00 horas.

La actividad continúa durante los meses que restan de año con el regreso de ciclos tan demandados como Uvas de la Risa, nuevas citas de Punto de Encuentro y exposiciones que llenarán sus salas, empezando por Instalaciones de juego, que se ha asentado en el ágora del Centro de la Cultura del Rioja y permanecerá en él hasta el 7 de octubre.