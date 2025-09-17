Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
El Conservatorio Lucrecia Arana de Haro abre hasta el 23 de septiembre un plazo extraordinario de inscripción para el curso 2025-2026

El Conservatorio Lucrecia Arana de Haro abre hasta el 23 de septiembre un plazo extraordinario de inscripción para el curso 2025-2026

Por Radio Haro
17 septiembre, 2025
Puedes recabar más información en el teléfono 941 303976 o pinchando AQUÍ.

