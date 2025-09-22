Las Ferias de San Miguel en Nájera cambian de fechas: se celebrarán del 10 al 12 de octubre

Lo anuncia el Ayuntamiento najerino a través de sus redes sociales:

“Vuelven las Ferias de Maquinaria Agrícola y de Automoción, junto con el Mercado Artesanal 🚜

Se celebrarán del 10 al 12 de octubre y el objetivo es ofrecer unas ferias más completas y atractivas, con una mayor presencia de expositores y propuestas para todos los públicos, tanto vecinos como visitantes🌟

Como en ediciones anteriores, el evento tendrá lugar en el entorno del Paseo de San Julián📍

Se está trabajando para impulsar esta cita tradicional y convertirla nuevamente en un referente comarcal 🙌🏼”, señalan desde el Consistorio.