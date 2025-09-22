`Por La Rioja´ planta al PP, socio de gobierno en Santo Domingo, y no acudirá al próximo pleno municipal

De esta forma, los populares se quedarán en minoría.

Los concejales del grupo Por La Rioja, socios y miembros del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, en una nota de prense señalan que: “queremos trasladar públicamente nuestro profundo malestar y hartazgo ante la reiterada falta de información y consideración por parte del alcalde hacia este grupo municipal.

Hoy, lunes 22 de septiembre, se ha celebrado una reunión con los hosteleros de la ciudad de la cual ni hemos sido informados ni invitados. Lo más grave es que hemos tenido conocimiento de dicha reunión a través de Facebook, mediante un comunicado publicado por el grupo político de la oposición Muévete Santo Domingo, y no por los cauces institucionales que corresponderían.

Consideramos este hecho, como otros muchos, inadmisible y una falta absoluta de respeto hacia este grupo, hacia nuestras responsabilidades como concejales del Equipo de Gobierno y, por extensión, hacia todos los calceatenses que representamos.

Pero esto no es un caso aislado; a este episodio se suma la modificación unilateral por parte del alcalde del pleno ordinario de septiembre, inicialmente previsto para el martes 30 y adelantado al jueves 25 de septiembre. Nos enteramos de este cambio de forma casual, a raíz de una pregunta de la oposición en comisiones informativas el pasado 15 de septiembre, sin comunicación previa por parte del alcalde ni consenso. Un comportamiento que vuelve a evidenciar la falta de transparencia y de respeto institucional.

Tras la comunicación casual y fortuita, según la explicación del propio alcalde, la modificación responde a su intención de iniciar sus vacaciones. Respetamos, como no puede ser de otra forma, ese derecho, pero entendemos que había alternativas razonables, como que el primer teniente de alcalde presidiera la sesión plenaria o que, al menos, se consensuara la fecha con el resto de concejales.

Por todo ello, en señal de protesta y para dejar constancia de nuestra disconformidad con la forma en que se están gestionando asuntos de tal relevancia, los tres concejales de Por La Rioja no asistiremos al pleno adelantado al 25 de septiembre.

Desde Por La Rioja reiteramos que nuestro compromiso sigue siendo trabajar por Santo Domingo de la Calzada y por sus vecinos, pero no vamos a tolerar más desplantes ni seguir siendo tratados como meros convidados de piedra dentro del propio equipo de gobierno”, concluyen.