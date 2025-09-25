Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA SEDE DE CAMINO ESCENA NORTE

Por Radio Haro
25 septiembre, 2025
Camino Escena Norte desembarca este sábado en Santo Domingo de la Calzada, con el espectáculo de títeres para público infantil y familiar “NANAY DE LA CHINA” de la premiada Compañía gallega Pérez y Fernández. Al finalizar el espectáculo habrá un coloquio con el público moderado por la actriz Begoña González Hidalgo de la Compañía Riojana Peloponeso Teatro.

27.09.2025 | 18h30 | Santo Domingo de la Calzada – Teatro Avenida
Pérez & Fernández (Galicia) | Nanay de la China
Entrada Libre

Camino Escena Norte es un proyecto de intercambio cultural por medio de las artes escénicas entre Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra y La Rioja que, promovido por las asociaciones profesionales Escena Galega, EscenAsturias, Acepae, Eskena, Escena Navarra y Aescena. Despliega en esta edición una intensa programación de actividades en 60 sedes de estas 6 Comunidades, por medio del ciclo de teatro, danza y nuevo circo Itinerario Constelaciones y de la programación expandida Camino Expandido, con encuentros, talleres, acciones de formación o estancias de creación artística.

