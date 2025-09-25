SANTO DOMINGO DE LA CALZADA SEDE DE CAMINO ESCENA NORTE
Camino Escena Norte desembarca este sábado en Santo Domingo de la Calzada, con el espectáculo de títeres para público infantil y familiar “NANAY DE LA CHINA” de la premiada Compañía gallega Pérez y Fernández. Al finalizar el espectáculo habrá un coloquio con el público moderado por la actriz Begoña González Hidalgo de la Compañía Riojana Peloponeso Teatro.
27.09.2025 | 18h30 | Santo Domingo de la Calzada – Teatro Avenida
Pérez & Fernández (Galicia) | Nanay de la China
Entrada Libre
Camino Escena Norte es un proyecto de intercambio cultural por medio de las artes escénicas entre Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra y La Rioja que, promovido por las asociaciones profesionales Escena Galega, EscenAsturias, Acepae, Eskena, Escena Navarra y Aescena. Despliega en esta edición una intensa programación de actividades en 60 sedes de estas 6 Comunidades, por medio del ciclo de teatro, danza y nuevo circo Itinerario Constelaciones y de la programación expandida Camino Expandido, con encuentros, talleres, acciones de formación o estancias de creación artística.