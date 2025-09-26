Acampada por Palestina Haro expresa su profunda tristeza y consternación al prosperar en el Ayuntamiento su propuesta contra el genocidio en Gaza

En el último pleno municipal, los distintos grupos políticos abordaron la posibilidad de redactar de forma conjunta una declaración institucional sobre el asunto.

El PSOE de Haro, en nombre de Acampada por Palestina Haro (recuerda el colectivo en nota de prensa), “el Grupo Socialista —en representación de Acampada por Palestina Haro— presentó una moción para denunciar el genocidio que se está produciendo en la Franja de Gaza.

La iniciativa —de carácter exclusivamente humanitario y de defensa de los Derechos Humanos— pretendía que el Ayuntamiento de Haro se pronunciase públicamente contra la violencia sistemática, exigiese el cese inmediato de los ataques y reclamase el ingreso urgente de ayuda humanitaria.

Sin embargo, la moción fue rechazada: el equipo de gobierno del PP, Por La Rioja y Ciudadanos votaron en contra; Vox también se opuso; y la concejala no adscrita optó por la abstención.

Ante este resultado, Acampada por Palestina Haro quiere expresar: La profunda tristeza y consternación, pues esta votación no solo representa un desacuerdo político, supone un silencio institucional frente al sufrimiento humano, frente a la pérdida de vidas inocentes y frente a una crisis humanitaria de dimensiones atroces.

El rechazo a ese relativismo moral. Que se vote en contra de condenar lo que las Naciones Unidas, el Rey de España, el Presidente del Gobierno español, el Presidente de la Junta de Andalucía y el Presidente del Gobierno de la Rioja, entre muchos otros, califican como crímenes contra la humanidad es un signo muy alarmante. No podemos aceptar que la interpretación política de algunos prevalezca sobre la defensa de la vida y la dignidad humanas.

La desolación por la falta de solidaridad institucional. Nos duele que, desde nuestra corporación local —donde debería residir lo más cercano al pueblo y a la empatía— no se haya querido respaldar una proposición tan básica y elemental como condenar la violencia indiscriminada contra tantos miles de niños y niñas, mujeres, ancianos y civiles y pedir medidas humanitarias urgentes que acaben con tanto terror y destrucción.

El compromiso firme de seguir denunciando. Ni este rechazo, ni este silencio institucional, ni la indiferencia cómplice de algunos nos detendrán. Continuaremos presentando iniciativas, impulsando debates, convocando actos públicos y colaborando con colectivos solidarios para que la voz y el sentir de los ciudadanos de Haro no permanezcan mudos ante el horror.

Desde Acampada por Palestina Haro hacemos un llamamiento a la conciencia y la acción colectiva. Hacemos un llamamiento a vecinas y vecinos, a colectivos sociales, formaciones políticas con alma humana, medios de comunicación y al mundo cultural: recordemos que, aunque la escala local pueda parecer limitada, la fuerza de nuestras voces suma. No permitamos que la impasibilidad de algunos gane terreno frente a la

injusticia y la barbarie”.