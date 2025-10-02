Acampada por Palestina Haro convoca una concentración para pedir la liberación de los activistas de la Flotilla detenidos por Israel

Al igual que en el resto de ciudades de España, desde Acampada por Palestina Haro convocan una concentración a las 19:30 de la tarde en la Plaza de la Paz “por la liberación de los activistas de la Global Sumund Flotilla detenidos por Israel en aguas internacionales”.

La entidad hace un llamamiento “a salir a las calles para denunciar esta nueva vulneración del derecho internacional por parte de Israel y exigir al Gobierno e instituciones que tomen medidas para asegurar la puesta en libertad de los activistas detenidos”.