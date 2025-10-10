SANTO DOMINGO RINDE HOMENAJE A FRAY VICENTE, PRIMER MAESTRO DE NIÑOS SORDOS EN EL MUNDO
Hijo de Juan de Zaldo y de Catalina Sagreso, Domingo de Zaldo nació en 1525, en Santo Domingo de la Calzada. Es, seguramente, uno de los riojanos más desconocidos, aunque nos dejó un legado realmente importante: como queda reflejado en diferentes documentos, este fraile jerónimo (y pintor) fue el primer maestro de sordos del mundo.
Fray Vicente de Santo Domingo -como pasó a conocerse tras ingresar en el Monasterio de Jerónimo de Nuestra Señora de la Estrella- coincidió con un gran discípulo, Juan Fernández de Navarrete, a quien enseñó a escribir, leer, a contar e, incluso, a pronunciar algunas palabras simples. Está documentado que Navarrete El Mudo ya estaba afincado en Italia en la década de 1550, por lo que las enseñanzas del calceatense, obligatoriamente, fueron anteriores a las que realizó Ponce de León con los hermanos Francisco y Pedro de Tovar.
“Queremos reivindicar la figura de este gran desconocido, estudiar y, en su caso, reclamar que en Santo Domingo contamos con el primer maestro de sordos y poner en valor su legado” explica Raúl Riaño, alcalde de Santo Domingo de la Calzada, indicando que “la Gala Fray Vicente de Santo Domingo nace con vocación de continuidad, porque nos permite mostrar la importancia de la comunicación en todas sus formas, así como sensibilizar, concienciar y fomentar la inclusión entre los más pequeños y en toda la sociedad calceatense y riojana”.
La I Gala Fray Vicente de Santo Domingo se celebrará el próximo martes, 14 de octubre, a partir de las 12.30 horas (apertura de puertas a las 12.00 horas) y tendrá una duración de una hora. El acceso será totalmente gratuito, hasta completar aforo.
En esta primera edición participarán miembros de la Asociación de Personas Sordas de La Rioja, el párroco de Santo Domingo, Francisco José Suárez Prado, junto a los colegios e institutos de Santo Domingo: Colegio Público Beato Jerónimo Hermosilla, Centro Privado de Enseñanza Sagrados Corazones, IES Valle del Oja y Colegio Menesiano. Todos los participantes recibirán un Diploma de Embajador de la Inclusión.
Además, desde el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada se procederá a entregar “el I Trofeo Fray Vicente de Santo Domingo, a una persona, entidad o colectivo que destaca por ayudar a las personas sordas, con capacidades diferentes o que ayudan y fomentan la inclusión. Entendemos que es la mejor manera de recordar, homenajear y dar las gracias a Domingo de Zaldo y a quien lo reciba cada año”, señala Mercedes García, concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada.
Según los datos aportados por la Asociación de Personas Sordas de La Rioja, a través del censo del centro de valoración de la discapacidad, “en nuestra región hay 3.895 personas sordas con certificado de discapacidad, 65 personas sordociegas y alrededor de 500 personas signantes” (que se comunican utilizando una lengua de signos).