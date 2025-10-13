LA ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LA RIOJA, PRIMER TROFEO FRAY VICENTE DE SANTO DOMINGO

Galardón se entregará en la Gala que se celebrará en el Teatro Avenida

Nació con el objetivo de poder comunicarse sin ningún tipo de barreras. El 14 de agosto de 1972 un grupo de personas sordas de Logroño se unió y luchó por alcanzar una mayor calidad de vida y una inclusión efectiva en la sociedad de todos sus miembros. Durante estos primeros 50 años, crearon el servicio de intérpretes de Lengua de Signos (en 1989), desarrollando multitud de acciones y programas, reivindicando la situación de las personas sordas ante las Administraciones y la sociedad en general, el derecho a la información, a la formación y a expresarse en su propia lengua, la Lengua de Signos Española.

Por todos estos motivos, desde el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada se ha decidido que la Asociación de Personas Sordas de la Rioja es merecedora del Trofeo Fray Vicente de Santo Domingo, en su primera edición. “Este reconocimiento, precisamente, reivindica y pone en valor, el trabajo y esfuerzo desarrollado por el primer maestro de personas sordas. Por eso, nadie mejor para recibirlo que esta ONG sin ánimo de lucro, que lucha por ayudar a las personas sordas, que asume la representación y defensa de los intereses de las personas sordas y sordociegas con independencia de las diversas situaciones individuales y sus familias en la comunidad autónoma de La Rioja”, señala el Alcalde de Santo Domingo, Raúl Riaño.

El galardón será entregado mañana, en la I Gala Fray Vicente de Santo Domingo que tendrá lugar en el Teatro Avenida y que comenzará a las 12.30 horas (acceso gratuito hasta completar aforo), organizada con motivo del V Centenario del nacimiento de Domingo de Zaldo, distinguido en diferentes documentos como el primer maestro de sordos del mundo.

Durante el evento participarán miembros de la Asociación de Personas Sordas de La Rioja, el párroco de Santo Domingo, Francisco José Suárez Prado, junto a los colegios e institutos de Santo Domingo: Colegio Público Beato Jerónimo Hermosilla, Centro Privado de Enseñanza Sagrados Corazones, IES Valle del Oja y Colegio Menesiano. Todos los participantes recibirán un Diploma de Embajador de la Inclusión.

La Gala Fray Vicente de Santo Domingo nace con vocación de continuidad, para mostrar la importancia de la comunicación en todas sus formas, así como sensibilizar, concienciar y fomentar la inclusión entre los más pequeños y en toda la sociedad calceatense y riojana.