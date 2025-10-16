Acampada por Palestina Haro organiza la lectura colectiva del libro “Quiero estar despierto cuando muera. Diario de un genocidio” para seguir denunciando la situación en Gaza
Tras los paros y huelgas convocados, “el colectivo jarrero quiere continuar apoyando al pueblo palestino y condenando el genocidio en Gaza. “Creemos que ningún plan puede considerarse de paz si excluye al pueblo palestino, si perpetúa la ocupación y si no aplica la justicia del tribunal penal internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas”. Por ello, este domingo a partir de las 12:30 horas, el quiosco de la Plaza de la Paz acoge una lectura encadenada del libro “Quiero estar despierto cuando muera. Diario de un genocidio”, del escritor palestino Atef Abou Saif. El acto está organizado por el colectivo Acampada por Palestina Haro como una acción simbólica y urgente para denunciar la grave situación humanitaria que atraviesa Gaza y exigir el cese del genocidio contra el pueblo palestino. La actividad contará con la colaboración de algunas de las participantes del taller de lectura de la Asociación Mujeres de la Vega.
El libro “Quiero estar despierto cuando muera. Diario de un genocidio” es un testimonio directo de lo que ocurre en Gaza entre octubre y diciembre de 2023. Refleja cómo el ejército israelí actúa de forma deliberada, con bombardeos a escuelas y hospitales, y cómo han ido
avanzando la ofensiva terrestre con tanques que cercan y expulsan a la población del norte de la Franja. “Es un testimonio desgarrador que nos abre los ojos ante el horror desplegado a tiempo real del que no podemos ni queremos seguir siendo cómplices”.
La lectura encadenada ya ha sido llevada a cabo anteriormente en Logroño y Calahorra, y el grupo jarrero opina que “es una buena forma de visibilizar la causa y sensibilizar a la población local a través de una acción colectiva”.
La participación es libre y está abierta a toda la ciudadanía. “Invitamos a cualquier persona que pase por allí a acercarse y a leer una parte del diario. Lo hemos difundido a través de redes sociales y esperamos que la gente se anime a participar”. Con esta lectura encadenada, Acampada por Palestina Haro reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos y con el pueblo palestino” cocnluyen.
