Ventosa celebra una nueva edición del Rally Fotográfico `Entre viñas´ que este año alcanza su quinta edición

Una cita que combina naturaleza, arte y fotografía, invitando a aficionados y profesionales a inmortalizar el encanto del paisaje otoñal riojano, donde los viñedos, el Camino de Santiago y el arte conviven en perfecta armonía. Esta iniciativa está financiada por el Gobierno de La Rioja, a través del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ).

Una jornada de fotografía al aire libre.

El Rally comenzará este domingo a las 9:00 h con la recepción de participantes en el Ayuntamiento de Ventosa,y se desarrollará hasta las 13:30 h. Los asistentes dispondrán de un plano interactivo con los puntos más fotogénicos del municipio, entre ellos el recorrido artístico “1 km de Arte”, que acompaña a los peregrinos del Camino de Santiago.

Durante la jornada, cada participante podrá reinterpretar el paisaje, captar los matices del otoño en los viñedos y descubrir cómo la luz transforma cada rincón de Ventosa en una obra de arte.

Premios para todas las edades.

El jurado del Rally seleccionará las mejores fotografías en diferentes categorías, diferenciando entre adultos y menores. Como novedad este año, se establecen dos categorías para mayores de edad —una para residentes en Ventosa y otra para no residentes—, además de la categoría infantil para los más jóvenes. Además, el público podrá votar su fotografía favorita a través de las redes sociales. Los participantes más jóvenes recibirán vales para canjear por artículos culturales, mientras que los adultos serán premiados con productos locales.

Un cierre con vino y fotografía.

Tras la actividad, los participantes podrán disfrutar de un vino de cortesía en el Centro Social de Ventosa (planta 1 del Bar Virgen Blanca), donde se podrá disfrutar de la exposición del XXVI Concurso Internacional de Fotografía sobre Vino “El Rioja y los 5 Sentidos”. Una oportunidad perfecta para brindar y disfrutar de la fotografía en todas sus formas.

Inscripciones y participación gratuita.

El V Rally Fotográfico “Ventosa entre viñas”;es una actividad gratuita, dirigida a todos los públicos.

Los menores de edad deberán presentar una autorización firmada por sus padres o tutores y estar acompañados durante toda la actividad. Para inscribirse, los interesados pueden hacerlo a través de la página web oficial.