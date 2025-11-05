Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
Acampada por Palestina Haro reprograma la lectura colectiva del libro `Quiero estar despierto cuando muera. Diario de un genocidio´ para este domingo

Acampada por Palestina Haro reprograma la lectura colectiva del libro `Quiero estar despierto cuando muera. Diario de un genocidio´ para este domingo

Por Radio Haro
5 noviembre, 2025
19
0

Tras la cancelación del evento programado para el pasado domingo 19 de octubre por amenaza de lluvia, Acampada por Palestina de Haro vuelve a convocar el acto para este
domingo 9 de noviembre a las 12:30 en el quiosco de la Plaza de la Paz.

La lectura encadenada ya ha sido llevada a cabo anteriormente en Logroño y Calahorra, y el grupo jarrero opina que “es una buena forma de visibilizar la causa y sensibilizar a la población local a través de una acción colectiva”.

La participación es libre y está abierta a toda la ciudadanía.

Compartir:
Etiquetaspalestina
Noticia anterior

Sigue el sueño europeo del OCISA Haro ...

Siguiente noticia

El lunes comienzan en Santo Domingo los ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible