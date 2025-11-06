Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
Degustación solidaria en Gimileo a beneficio de VencEla Rioja

Por Radio Haro
6 noviembre, 2025
Disfruta de una velada con degustación de solidaria de mejillones en Gimileo este sábado a las siete de la tarde. La actividad está organizada por a Asociación `Vigila la Sal´ y lo recaudado irá a parar a VencELA Rioja.

