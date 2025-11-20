Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Header Banner
Destacado
AUDIO | Últimas plazas para celebrar el aniversario de la entronización de la imagen de San Felices en San Millán

AUDIO | Últimas plazas para celebrar el aniversario de la entronización de la imagen de San Felices en San Millán

Por Radio Haro
20 noviembre, 2025
29
0

La Cofradía del patrón de Haro ha organizado el viaje para este domingo a las ocho de la mañana en la Estación de Autobuses. La priora de la entidad, Sheyla Alcalá, nos lo ha contado.

Compartir:
Etiquetassan felicessan millan
Noticia anterior

AUDIO | San Asensio celebra la festividad ...

Siguiente noticia

AUDIO | Nido, más que una cafetería

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible