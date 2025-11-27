Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
Las azules ya trabajan para dar la vuelta al resultado de El Ferial frente a Braga (1-3)

Por Radio Haro
27 noviembre, 2025
No pudo ser, pero se vivió un ambientazo en las gradas del frontón.

