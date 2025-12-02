El Centro de Salud de Haro ofrece este miércoles vacunación sin cita previa frente a la gripe y el COVID

La Consejería de Salud y Políticas Sociales actualiza la situación epidemiológica correspondiente a la semana 48, que comprende los días entre el 24 al 30 de noviembre, en el marco del Plan de Contingencia frente a la Gripe y las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) para la temporada 2025-2026.

Según los datos de la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados, La Rioja permanece en fase epidémica, observándose un aumento generalizado de infecciones respiratorias agudas (IRA), que alcanzan los 743,36 casos por 100.000 habitantes, frente a los 638,57 de la semana previa. Los grupos de edad más afectados son los de 1 a 4 años, seguidos del grupo 5 a 14 años, manteniéndose la misma tendencia registrada en semanas anteriores.

En el caso de la gripe, la vigilancia centinela —integrada por 24 equipos de Atención Primaria— sitúa la incidencia en 173,56 casos por 100.000 habitantes, cifra similar a la anterior (189,93). El sistema centinela detecta además 3,27 casos de COVID por 100.000 habitantes, después de no haber registrado ninguno la semana precedente.

A fecha 1 de diciembre, la situación asistencial es la siguiente: 3 personas ingresadas por COVID, 24 personas ingresadas por gripe y ningún ingreso por virus respiratorio sincitial (VRS). En cuanto a las urgencias, en el día de ayer se atendieron 399 en el Hospital Universitario San Pedro de Logroño (279 adultos) y 88 en el Hospital de Calahorra (70 adultos).

El Plan de Contingencia continúa plenamente activado, con medidas escalonadas para garantizar capacidad asistencial, seguimiento de pacientes vulnerables, coordinación con residencias y refuerzo de la actividad hospitalaria cuando es necesario.

La campaña de vacunación se mantiene activa en La Rioja

La campaña de vacunación 2025-2026 continúa progresando con incrementos sustanciales en coberturas. En total se han suministrado 80.683 dosis de la vacuna de la gripe (6.000 más que la semana pasada). La cobertura en mayores de 65 años se sitúa en 59,64%, con una subida de 4 puntos respecto a la semana anterior. En lo relativo al COVID-19, se han administrado un total de 35.345 dosis, 2.000 más que la semana anterior. Con una cobertura en mayores de 70 años del 47,41%, con un incremento de 2 puntos.

Cabe destacar que la vacunación sin cita previa en el Hospital Universitario San Pedro que tuvo lugar entre el 24 y el 28 de noviembre ha sido un éxito rotundo con un total de 1.071 dosis de gripe en adultos, 555 de COVID y 3 intranasales pediátricas. Este recurso se complementa de manera puntual este miércoles, día 3, con una nueva jornada de vacunación sin cita previa frente a la gripe y el COVID en los centros de salud de Haro y Calahorra en horario de 16:00 a 20:00 horas.

La campaña de vacunación se mantendrá activa en La Rioja mientras haya circulación del virus, y siempre en función de la disponibilidad de vacunas. Y los ciudadanos que lo precisen podrán solicitar cita llamando al teléfono de Salud Responde (941 29 83 33, opción 2), gestionarlo a través de la aplicación o web de Rioja Salud, o contactar directamente con el centro de salud o consultorio.

El Gobierno de La Rioja continuará actualizando semanalmente la evolución de la gripe, las infecciones respiratorias y la situación asistencial, con el objetivo de garantizar una comunicación transparente y ofrecer información actualizada a la población y a los profesionales sanitarios.