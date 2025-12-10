Ecologistas en Acción organiza una charla sobre `El tren que queremos´ en el trazado Miranda – Logroño

Será el viernes 12 diciembre, alas siete de la tarde, en la Biblioteca de La Rioja, en Logroño.

Según informa el colectivo, «en esta sesión se va a exponer la valoración ambiental llevada a cabo sobre las diferentes alternativas propuestas recientemente por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, para la línea de ferrocarril Miranda de Ebro – Logroño.

Se van a describir los aspectos relacionados con las bases técnicas de cada alternativa, así como los efectos potenciales que cada una de ellas podría ocasionar, tanto en los diferentes usos del territorio, como en los ecosistemas afectados.

Ponente: Francisco Javier Fernández San Juan. Ecólogo. Nacido en Baños de Río Tobía, es licenciado en Biología y Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid. Completó su formación con estudios de especialización en varios países europeos, Estados Unidos y Canadá. Es MBA por el Instituto de Empresa (actualmente incluido en la IE University). Gestor Ambiental Europeo (EOQ Manager) y Doctor en Ecología por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido consultor de la FAO y de otras entidades públicas y privadas. Su actividad profesional se ha centrado en la realización de estudios y proyectos relacionados con la evaluación, planificación y explotación sostenible de los recursos naturales. Profesor de numerosos cursos y autor de diversas publicaciones relacionadas con la conservación y gestión de los ecosistemas.