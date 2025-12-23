La Banda de Música de San Asensio ofrece un concierto en Torrecilla

El sábado 27 de diciembre tendrá lugar un concierto en Torrecilla protagonizado por la Banda de Música de San Asensio. Será en la iglesia parroquial de San Martín a partir de las 19:00 horas. La entrada es libre hasta completar aforo. Se trata de una actividad incluida en el programa “Aprender”, que llevan a cabo Fundación Caja Rioja y Fundación La Caixa.

Este concierto vendrá acompañado de otras actuaciones musicales que tendrán lugar en Ventosa, Anguiano y San Asensio protagonizados por formaciones de las localidades del programa “Aprender”.

En esta quinta edición el programa llega a 14 localidades: San Asensio, Agoncillo, Ausejo, Alesanco, Ribafrecha, Cuzcurrita de Río Tirón, Ventosa, San Román, Aguilar del Río Alhama, Torrecilla en Cameros, Casalarreina, Anguiano, Briones y Cornago, estos dos municipios se incorporan este año, con actividades como exposiciones, cursos de formación, encuentros con escritores, talleres de animación a la lectura, sesiones de teatro y conciertos.