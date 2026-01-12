Radio Haro – Cadena Ser.

La Guardia Civil informará en Santo Domingo sobre las estafas en la red

Por Radio Haro
12 enero, 2026
La charla informativa la impartirá el teniente de la Guardia Civil de Santo Domingo de la Calzada y abordará los delitos en la red. Será este jueves, a las siete de la tarde, en el Teatro Avenida. La entrada es libre hasta completar aforo.

