Todos los puertos están abiertos, es necesario el uso de cadenas en los altos de Peña Hincada y Montenegro

Un total de 8 equipos de vialidad invernal trabajan en el tratamiento de hielo y nieve en las carreteras riojanas.

El Gobierno de La Rioja ha habilitado un total de 8 equipos de vialidad invernal para trabajar en el tratamiento de hielo y nieve en la red autonómica de carreteras. El objetivo de este dispositivo es minimizar las consecuencias del frío y la nieve en las carreteras de la red autonómica, garantizando tanto la movilidad como la seguridad vial de los riojanos.

El servicio de Carreteras del Gobierno de La Rioja recomienda a los conductores moderar la velocidad en las zonas de montaña por la posible formación de placas de hielo.

La situación de los puertos de montaña es la siguiente:

Puerto de Pradilla (LR-111) ABIERTO

Puerto de Peña Hincada (LR-232) ABIERTO, con cadenas.

Puerto de La Rasa (LR-245) ABIERTO

Puerto de Sancho Leza (LR-250) ABIERTO

Puerto de Montenegro (LR-333) ABIERTO, con cadenas.

Alto de Vallaroso (LR-286) ABIERTO.

Equipos operativos

• Valle del Oja

o LR-111 Valgañón-Ezcaray-Santo Domingo

o LR-414 Santurde

o LR-413 Santurdejo-Pazuengos

o LR-415 Ezcaray-Posadas

o LR-417 Urdanta

o LR-418 San Antón

o LR-323 Morales – Corporales

o LR-308 Grañón – Villarta-Quintana

• Alto Najerilla

o LR-113 Anguiano-L.P. Burgos

o LR-437 Collado de Canales

o LR-334 Villavelayo-Neila

o LR-333 Viniegra de Arriba y Puerto de Montenegro

o LR-336 Ventrosa

o LR-435 Valvanera

• Alto Iregua

o LR-333 Villoslada – N-111

o LR-333 Villoslada a L.P. Soria

o LR-448 Villoslada – Camping

o LR-455 Aldeanueva de Cameros

o LR-454 Gallinero de Cameros

o LR-448 Villoslada Ermita Lomos de Orio

• Camero Nuevo

o LR-253 N-111 a LR-232

o LR-250 Nieva de Cameros

o LR-451 Montemediano

o LR-232 Villanueva-Ortigosa

o LR-452 Peñaloscintos

o LR-453 Pinillos

o LR-245 Almarza

o LR-232 Peña Hincada – Brieva de Cameros

• Bajo Najerilla

o LR-325 Manzanares de Rioja – Gallinero de Rioja

o LR-204 Villar de Torre

o LR-206 Berceo – San Millán de la Cogolla

o LR-422 Lugar del Río

o LR-331 Estollo – Villaverde

o LR-431 Camprovín

o LR-432 Tobía

o LR-433 Ledesma de la Cogolla

o LR-434 Pedroso

o LR-340 Castroviejo

o LR-212 Haro – Labastida

o LR-124 Briñas – San Vicente de la Sonsierra – Ábalos

o LR-317 Rivas de Tereso – Límite de Provincia

• Camero Viejo

o LR-250 Villamediana – Laguna de Cameros

o LR-462 Trevijano

o LR-464 Vadillos

o LR-465 Hornillos de Cameros

o LR-466 Ajamil

o LR-463 Torre en Cameros

o LR-548 Muro en Cameros

o LR-245 Puerto de la Rasa

o LR-250 Laguna a la N-111 Puerto de Sancho Leza

• Valles de Ocón y Jubera

o LR-472 y ramales

o LR-261 y ramales

• Rioja Baja

o LR-115 Arnedo a L.R. Soria

o LR-484 Munilla – Zarzosa

o LR-286 Enciso – Navalsaz

o LR-487 Muro de aguas

o LR-488 Villarroya

o LR-283 de la LR-123 a la LR-123