Todos los puertos están abiertos, es necesario el uso de cadenas en los altos de Peña Hincada y Montenegro
Un total de 8 equipos de vialidad invernal trabajan en el tratamiento de hielo y nieve en las carreteras riojanas.
El Gobierno de La Rioja ha habilitado un total de 8 equipos de vialidad invernal para trabajar en el tratamiento de hielo y nieve en la red autonómica de carreteras. El objetivo de este dispositivo es minimizar las consecuencias del frío y la nieve en las carreteras de la red autonómica, garantizando tanto la movilidad como la seguridad vial de los riojanos.
El servicio de Carreteras del Gobierno de La Rioja recomienda a los conductores moderar la velocidad en las zonas de montaña por la posible formación de placas de hielo.
La situación de los puertos de montaña es la siguiente:
Puerto de Pradilla (LR-111) ABIERTO
Puerto de Peña Hincada (LR-232) ABIERTO, con cadenas.
Puerto de La Rasa (LR-245) ABIERTO
Puerto de Sancho Leza (LR-250) ABIERTO
Puerto de Montenegro (LR-333) ABIERTO, con cadenas.
Alto de Vallaroso (LR-286) ABIERTO.
Equipos operativos
• Valle del Oja
o LR-111 Valgañón-Ezcaray-Santo Domingo
o LR-414 Santurde
o LR-413 Santurdejo-Pazuengos
o LR-415 Ezcaray-Posadas
o LR-417 Urdanta
o LR-418 San Antón
o LR-323 Morales – Corporales
o LR-308 Grañón – Villarta-Quintana
• Alto Najerilla
o LR-113 Anguiano-L.P. Burgos
o LR-437 Collado de Canales
o LR-334 Villavelayo-Neila
o LR-333 Viniegra de Arriba y Puerto de Montenegro
o LR-336 Ventrosa
o LR-435 Valvanera
• Alto Iregua
o LR-333 Villoslada – N-111
o LR-333 Villoslada a L.P. Soria
o LR-448 Villoslada – Camping
o LR-455 Aldeanueva de Cameros
o LR-454 Gallinero de Cameros
o LR-448 Villoslada Ermita Lomos de Orio
• Camero Nuevo
o LR-253 N-111 a LR-232
o LR-250 Nieva de Cameros
o LR-451 Montemediano
o LR-232 Villanueva-Ortigosa
o LR-452 Peñaloscintos
o LR-453 Pinillos
o LR-245 Almarza
o LR-232 Peña Hincada – Brieva de Cameros
• Bajo Najerilla
o LR-325 Manzanares de Rioja – Gallinero de Rioja
o LR-204 Villar de Torre
o LR-206 Berceo – San Millán de la Cogolla
o LR-422 Lugar del Río
o LR-331 Estollo – Villaverde
o LR-431 Camprovín
o LR-432 Tobía
o LR-433 Ledesma de la Cogolla
o LR-434 Pedroso
o LR-340 Castroviejo
o LR-212 Haro – Labastida
o LR-124 Briñas – San Vicente de la Sonsierra – Ábalos
o LR-317 Rivas de Tereso – Límite de Provincia
• Camero Viejo
o LR-250 Villamediana – Laguna de Cameros
o LR-462 Trevijano
o LR-464 Vadillos
o LR-465 Hornillos de Cameros
o LR-466 Ajamil
o LR-463 Torre en Cameros
o LR-548 Muro en Cameros
o LR-245 Puerto de la Rasa
o LR-250 Laguna a la N-111 Puerto de Sancho Leza
• Valles de Ocón y Jubera
o LR-472 y ramales
o LR-261 y ramales
• Rioja Baja
o LR-115 Arnedo a L.R. Soria
o LR-484 Munilla – Zarzosa
o LR-286 Enciso – Navalsaz
o LR-487 Muro de aguas
o LR-488 Villarroya
o LR-283 de la LR-123 a la LR-123