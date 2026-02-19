El Coro de Briones actúa en San Asensio

Será el sábado a las 20:00 horas en el Edificio de usos múltiples.

El sábado 21 de febrero tendrá lugar un concierto en San Asensio protagonizado por el Coro de Briones. Será en el Edificio de usos múltiples a partir de las 20:00 horas. La entrada es libre hasta completar aforo. Se trata de una actividad incluida en el programa “Aprender”, que llevan a cabo Fundación Caja Rioja y Fundación La Caixa.

Este concierto vendrá acompañado de otra actuación musical que tendrá lugar en Ventosa el día 21 de marzo incluida en “Aprender”.

En esta quinta edición el programa llega a 14 localidades: San Asensio, Agoncillo, Ausejo, Alesanco, Ribafrecha, Cuzcurrita de Río Tirón, Ventosa, San Román, Aguilar del Río Alhama, Torrecilla en Cameros, Casalarreina, Anguiano, Briones y Cornago, estos dos municipios se incorporan este año, con actividades como exposiciones, cursos de formación, encuentros con escritores, talleres de animación a la lectura, sesiones de teatro y conciertos.