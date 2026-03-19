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El jarrero José Antonio Rupérez Caño pronuncia el pregón de la Semana Santa de Calahorra

El jarrero José Antonio Rupérez Caño pronuncia el pregón de la Semana Santa de Calahorra

Por Radio Haro
19 marzo, 2026
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El presidente del Centro Riojano de Madrid ofrecerá su pregón este viernes a las ocho y media de la tarde en la parroquia de Santiago.

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Etiquetascalahorra
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