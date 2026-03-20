El IER presenta en Briones el ‘Diccionario etimológico de voces provinciales de Rioja’ de Fray Manuel de Echavarría

El acto tendrá lugar este viernes, 20 de marzo, a las 19 horas en la Casa de Cultura de la localidad riojalteña. La edición muestra la primera obra de la lexicografía dialectal riojana, hasta ahora inédita, escrita en 1807 por el brionero Manuel de Echavarría.

El Instituto de Estudios Riojanos (IER) continúa su labor de difusión del patrimonio cultural y lingüístico de la región con la presentación de su última publicación: el ‘Diccionario etimológico de voces provinciales de Rioja, de Fray Manuel de Echavarría’. La puesta de largo de este volumen se celebrará este viernes, 20 de marzo, a las 19 horas en la Casa de Cultura de Briones. El acto contará con la intervención de Rebeca Lázaro, directora del área de Filología del IER, y de Óscar Robres Medel, gerente del IER, entidad que edita la obra, y autor del estudio biográfico que la completa. La entrada será libre hasta completar el aforo.

Este volumen rescata un manuscrito datado en 1807 (M-435 del archivo del IER), considerado el texto más antiguo de la lexicografía dialectal riojana y uno de los primeros diccionarios de voces provinciales escrito en España. Cabe recordar que habrá que esperar un siglo y medio hasta la publicación de nuevos trabajos sobre el léxico riojano, como el artículo de L. Yravedra (1946).

La obra se divide en tres apartados: ‘Discurso preliminar’, ‘Catálogo de voces’ y el propio ‘Diccionario etimológico’. Echavarría incluyó 405 palabras que no figuraban en la edición vigente del Diccionario de la Real Academia Española (1783) o que presentaban acepciones diatópicas no registradas. Argacho, belezos, birria, botincha, chinchorta, golorito, loló, maguillas, marcha, pindonguear, piscolabis, regalar, vereda o zarrioso… son algunos de los riojanismos recogidos. Además de su significado, el autor ofrece su hipótesis del origen etimológico de cada palabra.

Gracias a sus detalladas acepciones podemos conocer la realidad social y cultural de nuestra región durante la segunda mitad del siglo XVIII y primeros años del XIX, gracias a voces relacionadas con los juegos, el hogar, el campo, la viña, la apicultura, la ganadería…, así como diferentes topónimos riojanos; en definitiva, un auténtico tesoro lingüístico y etnográfico.

Fray Manuel de Echavarría (1744-1809) nació en Briones en el seno de una familia de agricultores, ligada a la vitivinicultura. Clérigo de la orden de los premonstratenses, también llamados mostenses o norbertinos -en honor a su fundador-, fue lector de Teología en la Universidad de Salamanca, abad en monasterios de Ávila y Madrid, y alcanzó el cargo de Abad General, el mayor de su orden, en 1795 siendo abad del monasterio de Santa María de la Retuerta, en la provincia de Valladolid.

Durante décadas fue anotando y recopilando voces dialectales de “Briones, mi patria” -en palabras del propio autor- y de la provincia de Rioja, de la que se definía natural. Fue en el monasterio de Santa María la Real de Bujedo (municipio burgalés colindante del riojano Cellorigo) donde escribió la obra en 1807, dos años antes de su fallecimiento, en una etapa muy difícil para las órdenes religiosas debido a la entrada en la Península de los ejércitos de Napoleón y la consabida Guerra de Independencia.

Esta edición es fruto de dos proyectos de investigación desarrollados en el IER en 2016 y 2019 por el filólogo Óscar Robres Medel (Villavelayo, 1979). El investigador agregado de IER, y actual gerente de la entidad, no solo se ha encargado de la edición del texto de Echavarría, sino que ofrece un pormenorizado estudio biográfico que arroja luz sobre la figura de Fray Manuel de Echavarría, situándolo en su contexto histórico y social.

Con esta publicación se pretende facilitar un posterior estudio de la obra y de su autor desde el punto de vista histórico y, sobre todo, filológico. La obra se puede adquirir ya en la librería del IER (calle Portales, 2, Logroño) y a través de su página web www.larioja.org/ier