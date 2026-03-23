El programa ‘Aprender’ organiza en Briones una charla coloquio sobre lectura fácil impartida por María José Marrodán

La Casa de Cultura de Briones acoge este jueves 26 de marzo una charla coloquio que abordará la lectura fácil titulada “Conociendo la lectura fácil. La lectura para todos”. Será a las 19:30 horas dirigida por María José Marrodán. La entrada es libre hasta completar aforo.

Se trata de una sesión informativa abierta a todo el público, especialmente a las personas mayores, profesorado y familias, en la que se explicará qué es la lectura fácil, una forma de redactar y adaptar textos para que sean más fáciles de entender. La lectura fácil hace posible que personas con dificultades de comprensión lectora puedan acceder a la información; es importante porque garantiza el acceso a la información y la igualdad de oportunidades. Comprender la información es un derecho de todas las personas.