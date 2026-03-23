Santiago Ijalba presenta su libro: `MEMORIAS DEL FUTURO, DE LA CALLE DE LAS CUEVAS AL GRAN SUEÑO PARA HARO´

Un trabajo que recoge «unas memorias que recorren, desde una mirada personal, la trayectoria, vivencias y aprendizajes del bodeguero en el mundo del vino.

A través de sus páginas, el libro traza un relato íntimo y honesto que conecta la evolución del sector vitivinícola con la experiencia directa de quien lo ha vivido desde dentro, ofreciendo una perspectiva única sobre su historia reciente y su gran sueño para Haro: la recuperación de la actividad de la calle de las Cuevas y del conjunto del Barrio de las Cuevas, con todo su patrimonio histórico, social y económico, hasta ahora olvido y silenciado».

El acto tendrá lugar el próximo 23 de abril de 2026, a las 18:30, en el Hotel Palacio de los Ángeles, y será «un espacio de encuentro para familia, amigos, profesionales y amantes del vino, en el que compartiremos conversación, recuerdos y reflexiones en torno a esta obra».