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La Parroquia de Santo Domingo rendirá homenaje a la Banda de Cornetas y Tambores de la Vera Cruz durante el Besamanos a la Virgen

La Parroquia de Santo Domingo rendirá homenaje a la Banda de Cornetas y Tambores de la Vera Cruz durante el Besamanos a la Virgen

Por Radio Haro
30 marzo, 2026
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Catedral de Santo Domingo de la Calzada

La Parroquia de Santo Domingo de la Calzada rendirá homenaje este próximo miércoles, 1 de abril, a los componentes de la Banda de Cornetas y Tambores de la Vera Cruz calceatense, agrupación que este año celebra el decimoquinto aniversario de su fundación.

El homenaje tendrá lugar en el Convento de San Francisco, a partir de las 20.30 horas, durante el tradicional acto de Besamanos a la Virgen de los Dolores, un acto que se instauró hace pocos años pero que se ha convertido ya en un referente de la Semana Santa calceatense.

Durante sus 15 años de existencia y fruto de su dedicación y trabajo desinteresado, la Banda de Cornetas y Tambores de la Vera Cruz ha viajado a numerosas localidades para participar en concentraciones de bandas y acompañar procesiones de otros lugares.

La Parroquia quiere animar a los calceatenses a llenar el templo para transmitir el reconocimiento y gratitud que los miembros de la Banda se merecen por su impagable labor.

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