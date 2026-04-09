AEMET: Cambio de tiempo por frente atlántico

El desplazamiento hacia el sur de las bajas presiones dará lugar a una progresiva estabilización y a la entrada de una masa cálida sahariana, acompañada de calima, que producirá un ascenso acusado de las temperaturas hasta valores anómalamente elevados para la época. Esta situación será bruscamente interrumpida durante el fin de semana debido a la entrada de un frente frío activo el sábado 11 por Galicia, abarcando todo el territorio y alcanzando el área mediterránea durante el domingo 12. La entrada de una masa de aire de origen marítimo polar dará lugar a un acusado descenso térmico, hasta situarse en valores anómalamente bajos, así como de la cota de nieve, con probables nevadas en áreas de montaña y zonas aledañas de los tercios norte y noreste peninsulares. Con ello, es posible que se puedan producir afectaciones locales en las vías de transporte debido a la nieve, así como daños en cultivos debido a las bajas temperaturas y heladas tardías, especialmente en zonas elevadas. La sensación térmica será más baja por la intensificación del viento del norte y noroeste.

Se espera un predominio de tiempo estable en general, con cielos poco nubosos o con intervalos, calima y nubosidad de evolución vespertina que podría dejar tormentas dispersas en zonas de montaña, más frecuentes mañana en áreas del sur peninsular, sin descartar que puedan producir rachas de viento muy fuertes.

El sábado 11 se esperan chubascos tormentosos que pueden ser localmente fuertes y acompañados de granizo en el tercio sur, mientras en la mitad norte el frente dejará precipitaciones generalizadas, más persistentes en el área cantábrica y Pirineos. Arreciará el viento del noroeste, con probable cierzo con rachas muy fuertes en el Ebro. El domingo las precipitaciones continuarán barriendo la mitad este peninsular, con tramontana en aumento que soplará con rachas muy fuertes y temporal marítimo asociado. Se producirá un importante descenso de la cota de nieve en la mitad norte peninsular, con nevadas por encima de unos 800-1000 m desde el sábado por la tarde en la cordillera Cantábrica e Ibérica Norte, que se extenderán durante el domingo a puntos del este de Castilla y León, sistema Central oriental, Ibérica Sur y Pirineos, sin descartar que los chubascos den lugar localmente a descensos de cota adicionales. Los espesores acumulados podrían ser importantes en zonas altas, por encima de los 40 cm a lo largo de todo el episodio.

Todo ello vendrá acompañado de un acusado descenso tanto en las máximas como en las mínimas, que podría ser localmente extraordinario el sábado en el cuadrante noroeste y el domingo en el nordeste.

A partir del lunes 13 es probable que aumente la estabilidad y comience a penetrar una masa atlántica más templada, comenzando un ascenso térmico hasta recuperar valores propios de la época a partir del martes 14. Es probable que las precipitaciones queden restringidas al Cantábrico, vertiente atlántica gallega y, durante la primera mitad del lunes, a Baleares, persistiendo las nevadas únicamente en Pirineos.