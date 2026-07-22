La Escuela de Verano del IES Rey Don García cierra una nueva edici￳ón con un balance muy positivo tras tres semanas de aprendizaje y convivencia

Veinte ni￱ños y ni￱ñas han participado en la Escuela de Verano del IES Rey Don García, celebrada entre el 2 y el 22 de julio, en una programaci￳ón que ha combinado actividades culturales, deportivas, educativas y solidarias. La iniciativa busca ofrecer apoyo educativo durante el verano, favorecer la igualdad de oportunidades y contribuir al desarrollo integral del alumnado.

La Escuela de Verano del IES Rey Don García ha concluido una nueva edició￳n después de tres intensas semanas en las que los veinte participantes han disfrutado de una amplia programació￳n diseñ￱ada para fomentar el aprendizaje, la convivencia y el conocimiento del entorno.

El principal objetivo de este programa es prestar apoyo educativo a menores con dificultades de aprendizaje durante el periodo estival, dando continuidad a su proceso formativo mediante una extensi￳ón educativa que combina el refuerzo escolar con actividades extraescolares de carácter cultural, deportivo y de ocio. Con ello se pretende incrementar la motivaci￳ón y la implicació￳n del alumnado en su proceso educativo, promoviendo la equidad, la inclusió￳n educativa y la igualdad de oportunidades, al tiempo que se contribuye a reducir las desigualdades sociales y la brecha educativa y socioemocional que puede afectar a los menores en situaci￳ón de vulnerabilidad.

A lo largo de estas semanas, los ni￱ños y ni￱ñas han realizado visitas a Tricio, al río Najerilla y al Monasterio de Santa María la Real, descubriendo el patrimonio histó￳rico, cultural y natural de la comarca. La programaci￳ón también ha incluido talleres de cocina y una jornada de ocio en las piscinas de Las Norias, en Logro￱o, una de las actividades más esperadas por los participantes.

Uno de los momentos más significativos ha sido la convivencia con los usuarios de la residencia de personas mayores de Nájera, donde compartieron un taller de arcilla que permitió￳ estrechar lazos entre generaciones y fomentar valores como el respeto, la empatía y la colaboració￳n.

La educació￳n en valores tambión ha tenido un espacio destacado gracias a la visita de la asociació￳n Nájera Solidaria. Sus representantes acercaron a los participantes la labor que desarrolla la entidad y explicaron, de forma cercana y adaptada a su edad, la importancia del compromiso social, la cooperació￳n y la ayuda a quienes más lo necesitan.

Durante el desarrollo de la Escuela de Verano, el alcalde de Nájera, Jorge Salaverri, visitó￳ las instalaciones del IES Rey Don García para conocer de primera mano las actividades que se estaban llevando a cabo y compartir un encuentro con los ni￱os y el equipo organizador. Desde la direcci￳ón del centro se quiso agradecer expresamente la colaboració￳n del Ayuntamiento de Nájera, que ha permitido el uso de la piscina municipal durante el desarrollo del programa, contribuyendo a enriquecer la oferta de actividades.

La clausura de la Escuela de Verano tuvo un carácter especialmente festivo. El último día, los participantes disfrutaron de una fiesta de la espuma y de diferentes juegos de agua, poniendo el mejor broche posible a una experiencia marcada por la diversió￳n, la convivencia y el aprendizaje.

Desde la direcció￳n del IES Rey Don García se realiza un balance muy positivo de esta edició￳n, destacando la implicaci￳ón de las familias, el entusiasmo mostrado por los participantes y el compromiso de todas las personas e instituciones que han colaborado para hacer posible esta iniciativa.

La Escuela de Verano se consolida así como un proyecto educativo que trasciende el periodo lectivo y reafirma el compromiso del IES Rey Don García con una educaci￳ón inclusiva, cercana y de calidad, entendiendo que la escuela también desempeña￱ un papel esencial durante el verano como espacio de aprendizaje, convivencia, bienestar e igualdad de oportunidades para todos los niñ￱os y niñ￱as.