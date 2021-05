GWC Bilbao-Rioja abre el plazo para presentar candidaturas a los premios de enoturismo Best Of 2022

Las inscripciones en el certamen Best Of Wine Tourism que organiza la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino | Great Wine Capitals Global Network pueden presentarse hasta el 16 de julio de 2021.

El Comité Bilbao-Rioja de la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino | Great Wine Capitals Global Network (GWC) ha abierto el plazo de presentación de candidaturas a los premios Best Of Wine Tourism 2022.

La recepción de propuestas a los premios internacionales más longevos del enoturismo mundial se realizará hasta el próximo 16 de julio. El formulario de inscripción puede formalizarse vía Internet y las cámaras de Comercio de Álava, Bilbao y La Rioja facilitan apoyo para la presentación de la documentación necesaria.

El certamen está dirigido a las bodegas de la DOCa Rioja y a otras empresas del sector de enoturismo en Álava, Bizkaia y La Rioja.

En 2020 los premios Best Of Bilbao-Rioja fueron desconvocados a causa de la pandemia COVID-19. Un año antes se había duplicado prácticamente el número de candidaturas (hasta 31), lo que expresó un interés creciente de las empresas por el incremento de su competitividad en el sector del enoturismo nacional e internacional.

La red Great Wine Capitals respalda y promociona internacionalmente las iniciativas dirigidas a relanzar la actividad del sector, y con la convocatoria de los Best Of 2022

persigue promover la recuperación del turismo del vino destacando explícitamente con este reconocimiento mundial la labor de las empresas que sobresalen por su manera de aplicar fórmulas de excelencia en innovación y creatividad a la gestión de sus proyectos de enoturismo.

Siete categorías Best Of

El certamen Best Of Wine Tourism premia anualmente a las bodegas y empresas de cada zona miembro que se hayan distinguido en términos de excelencia, en distintas categorías:

● Alojamiento

● Restaurante

● Arquitectura, Parques y Jardines

● Arte y Cultura

● Experiencias Innovadoras de Turismo Vitivinícola

● Servicios de Turismo Vitivinícola

● Prácticas Sostenibles de Turismo Vitivinícola

Los proyectos más recientes reconocidos con los premios Best Of Bilbao-Rioja fueron:

Bodegas Valdemar y Villa Lucía (premio ex aequo, galardonados además con el Best Of Internacional), Bodegas Murua y Bodegas Juan Carlos Sancha, con una mención especial para la extensa trayectoria en enoturismo de Bodegas David Moreno.

La red GWC fue fundada en 1999 y lanzó la primera convocatoria de los premios Best Of Wine Tourism en 2003. Desde entonces han sido premiados 805 proyectos que pasan a formar parte de la red global, de los 5.290 candidatos presentados.

Los ganadores participan en una final mundial, donde se premian excelencia, originalidad e innovación en enoturismo con los Best Of internacionales, y que se celebrará en Mainz-Rheinhessen (Alemania).

Los mejores proyectos de Bilbao-Rioja competirán junto a los más selectos del resto de las capitales mundiales del vino que forman parte de la red: Adelaida (Australia meridional), Burdeos (Francia), Ciudad del Cabo (Suráfrica), Lausanne (Suiza), Mainz-Rheinhessen (Alemania), Mendoza (Argentina), Oporto (Portugal), San Francisco-Napa Valley (Estados Unidos), Valparaíso-Valle de Casablanca (Chile) y Verona (Italia). Best Of Club Bilbao-Rioja.

El Best Of Club es un programa de reuniones periódicas dirigido a las empresas ganadoras de un premio Best Of Wine Tourism. El Comité GWC Bilbao-Rioja trabaja en la convocatoria de una nueva edición, que tendrá lugar previsiblemente el próximo mes de septiembre.

Su objetivo es compartir buenas prácticas y fomentar el intercambio de experiencias entre empresas, así como fortalecer el trabajo en red de las empresas que forman parte de la comunidad Best Of.

Las organizaciones que impulsan el trabajo de la única Great Wine Capital española en la organización mundial son: las cámaras de Comercio e Industria de Álava, Bilbao, La Rioja; el Ayuntamiento de Bilbao y Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja.