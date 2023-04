Los sindicatos de la Policía Local de Santo Domingo insisten en la falta de agentes y el impago de horas extra

Lo hacen saber a través de un comunicado:

«LA POLICÍA LOCAL DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, DENUNCIA LA SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS

Buenos días, tardes, noches…Policía Local de Santo Domingo de la Calzada, ¿Dígame?

Esta es la respuesta que dan los agentes de la Policía Local, a las llamadas que realizan los ciudadanos, siendo estos después los que dan la explicación a tal llamada, finalizando los agentes, sea lo que sea el comunicado, en un “lo siento, pero no puedo ayudarle como me gustaría, no hay patrulla de la Policía Local, debido a que estoy realizando el servicio de manera unipersonal y no puedo acudir a su necesidad debido a que puede correr peligro mi integridad física”. Una vez dada la explicación, es el propio agente el que se enfrenta a mil y una quejas por parte de los ciudadanos, siendo ambas partes las que pagan con esta desastrosa gestión, la cual la esta permitiendo el equipo de gobierno del Partido Popular, con su alcalde, Don David Mena Ibáñez y el concejal de personal, Don Raúl Riaño García, al frente.

Agentes de Policía Local solos durante todo tipo de servicios, turnos en los cuales la Jefatura de la Policía Local se cierra por falta de efectivos, llamadas sin poder atender, repercutiendo todo ello en la seguridad de los ciudadanos y vecinos del municipio.

¿Hasta cuándo van a permitir esto?, ¿Por qué no dan una explicación a los agentes de la Policía Local y a sus vecinos de todo lo que sucede, y del cúmulo de despropósitos, permitidos desde hace tiempo?

Por si esto fuera poco, ahora que se acercan fechas importantes, (Semana Santa, Fiestas del Santo, por citar algunas), vayan pensando en cómo va a ser la seguridad ciudadana en el municipio, porque van a ser los responsables de todo lo que suceda, o ¿A caso, tienen en mente realizar, “resoluciones de alcaldía”, para obligar a los agentes que están en su tiempo de descanso, a trabajar, para después no abonar dicho trabajo realizado?, como las “resoluciones de alcaldía”, adeudadas de las pasadas Ferias de la Concepción, celebradas durante el mes de diciembre del año 2022.

Señores gestores del equipo de gobierno del Partido Popular, paren ya, den una explicación al municipio, y a los propios integrantes de la Policía Local, no dejen a estos solos en ningún servicio más, no esperen, a que ocurra algo a sus vecinos, en los cuales están incluidos, y paguen lo que se les debe a los miembros de la plantilla, porque los delegados de personal de CCOO y CSIF, que son los que realizan este comunicado, representando a estos, no se olvidan de todo lo demás, como por ejemplo, el dinero adeudado a día de hoy a la Policía Local, desde hace ya más de un año, (Excesos de jornada realizados de enero a abril del año 2022), la falta de Mesas Generales de Negociación a lo largo y ancho de toda la legislatura, la falta de Oferta de empleo Público, la RPT únicamente adjudicada pero totalmente olvidada sin un solo avance y la falta de negociación del calendario laboral del año 2023, de la propia Policía Local».