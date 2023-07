El artista cántabro José Luis Vicario, seleccionado para realizar la intervención de “1 kilómetro de arte 2023”

El artista cántabro José Luis Vicario ha sido seleccionado para realizar la intervención “1 kilómetro de arte 2023”. Su obra, ‘Distancia relativa’, ha sido presentada esta mañana por responsables del Ayuntamiento de Ventosa y de Fundación Caja Rioja. Esta tarde a partir de las 19:30 horas tendrá lugar en el Centro Social de Ventosa la presentación al público de esta intervención.

La propuesta de José Luis Vicario ha sido seleccionada entre las nueve candidatas que han optado a participar en el concurso de ideas de este año. Todas ellas han sido valoradas por la comisión del proyecto “1 kilómetro de arte”. Los finalistas de esta edición han sido, además de Vicario, Naiara Arrieta con la propuesta “La fresca” y el colectivo HEBA con “Masa-madre. El relato materno”.

El proyecto de José Luis Vicario quiere “integrarse con el paisaje, es un proyecto discreto”, ha dicho, “mi propuesta no tiene que ver con la repercusión física del objeto si no con que la obra pueda repercutir en los caminantes y los habitantes del pueblo. La idea es no molestar ni agredir al paisaje ni a las personas”. El proyecto surge también, ha explicado, “de que las distancias son muy relativas. El arte puede relativizar la distancia y pretendo generar una reflexión sobre la subjetividad de esa distancia. Quiero que la presencia física de la obra no sea invasora ni tampoco vacía. Pretendo evocar más que evidenciar y sugerir más que narrar, a riesgo incluso de que la obra pase desapercibida. Concibo la obra como un estímulo sutil para el desarrollo emocional de quien la descubra”.

Preguntado por los materiales de la obra, el artista ha indicado que “no trabajo con materiales, trabajo con ideas”. La idea surge de la precisión del propio proyecto que se basa en pasar por el filtro de los propios habitantes de Ventosa, “es una escultura pública que permanece, para mí es mucho más interesante hacer algo discreto a intentar aburrir para siempre con un objeto artificial”.

El autor ha trabajado en obras públicas en otros lugares, obras como él dice “discretas y momentáneas”, y tiene obras en Alemania y en breve también en Copenhague.

José Luis Vicario es escultor, profesor docente e investigador del Departamento de Escultura de la Universidad de Granada. Ha sido profesor invitado en las Universidades de Oporto, Ljubliana, Bolonia, Palermo, Nápoles, Ohio, School of Visual Arts de Nueva York, Cali o Estambul. Ha escrito, además, varios poemarios donde reflexiona sobre su proceso creativo escultórico.

Su obra se encuentra en colecciones de los museos Artium, Caja Madrid, Bellas Arte o Fundación Marcelino Botín, entre otros. Su obra se ha mostrado en lugares como Madrid, Santander, Bilbao, Granada, Valencia, Berlín, México, Londres, Lisboa o Johannesburgo.

“1 kilómetro de arte” es “una iniciativa de carácter artístico en la que trabajan artistas, vecindario de Ventosa y peregrinos que desarrollan intervenciones que trasladan el arte al entorno rural con el objetivo también de enriquecer el paseo del caminante”, tal y como ha explicado el alcalde de Ventosa, Ricardo Velasco.

El proyecto considera la cultura como elemento de cohesión social, referente de identidad, espacio de diversidad y territorio de creación dentro de un ecosistema sostenible. La participación de peregrinos y vecindario es, precisamente, la seña de identidad de esta propuesta cultural que ha generado un museo accesible en un entorno natural.