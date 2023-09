Bengoa: «Gracias a la transparencia del Gobierno, sabemos que Voces de la Lengua no recibe Fondos Europeos y está soportado por el dinero de los riojanos, un total de 3 millones de euros»

El coordinador general del PP de La Rioja y diputado autonómico, Diego Bengoa, ha defendido la gestión rigurosa y transparente del Gobierno de Gonzalo Capellán en torno al proyecto Voces de la Lengua subrayando que “ha tenido que llegar un Gobierno del PP para que los riojanos podamos empezar a conocer, con detalle, cómo se gestionan los fondos públicos”.

A este respecto, Bengoa ha destacado que “Voces de la Lengua supone la excusa perfecta para que los riojanos valoren dos modelos de gestión, uno el del PSOE, opaco, clientelar, partidista y poco riguroso. Al otro lado, el que obtuvo el respaldo mayoritario de los riojanos, que entre otras cosas nos eligieron para esto”.

Bengoa ha realizado estas afirmaciones durante una rueda de prensa en la que ha considerado que gracias al Gobierno de Gonzalo Capellán la “opacidad” que durante cuatro años practicó el anterior Ejecutivo socialista bajo la batuta de la secretaria general del PSOE, Concha Andreu, “ha pasado a la historia”.

“Gracias al ejercicio de transparencia del Gobierno de La Rioja sabemos que Voces de la Lengua no recibe Fondos Europeos y está soportado exclusivamente con el dinero de los riojanos, un total de 3 de millones”, ha explicado Diego Bengoa.

Asimismo, ha señalado que “las críticas del director de Voces de la Lengua, Ignacio García, contra el Gobierno Regional son infundadas y no se corresponden con la realidad ya que sí se le citó, hasta en dos ocasiones, y no se vulneró su programación, puesto que se amplió con más lugares y actuaciones”.

Además, ha asegurado que Concha Andreu debería dar las “explicaciones oportunas” por haber autorizado y firmado el contrato por el que el director de Voces de la Lengua cobrará este año un total de 105.000 euros, más el alojamiento y la manutención. “Nos gustaría que Andreu, que ha recuperado la locuacidad tras un largo periodo de silencio, nos explique cuál fue el proceso de selección de García para este puesto”, ha añadido el diputado regional.

Además, el coordinador del PP ha explicado que las últimas informaciones conocidas sobre el proyecto Voces de la Lengua retratan a “un buen Gobierno que, a diferencia del de Andreu, gestiona con rigor y transparencia, tal y como asumió con todos los riojanos”.

Por otro lado, Bengoa ha criticado que “afirmar, como sostiene Andreu, que antes de la creación de Voces de la Lengua La Rioja era ‘un desierto cultural’ es un insulto intolerable que los creadores y artistas de esta Comunidad no se merecen. Si hay un ataque a la cultura, no lo ha cometido el Gobierno Regional del PP por fiscalizar cómo se gasta el dinero público, lo protagoniza Andreu con declaraciones de este tenor”.

“Andreu se desacredita a sí misma al amplificar mentiras como que el Gobierno no recibió al director de Voces de la Lengua; que se ha anulado un festival con la participación, entre otros grupos, de Amaral; o que la política no tiene que interferir en la Cultura, cuando es ella quien lleva esta cuestión a la sede de los partidos y no en el Parlamento de La Rioja, donde Andreu siempre declinó dar ninguna explicación que no fuese opaca”, ha criticado Diego Bengoa.

Por último, ha defendido que “el Gobierno de Gonzalo Capellán está cumpliendo sus compromisos, así lo atestiguan las ayudas al sector del vino, la reducción de altos cargos, el ahorro en gasto político innecesario, las necesarias auditorías a determinados proyectos o el decidido apoyo a los pequeños municipios”.