AUDIO. El PR+ E pide la reprobación del alcalde de Nájera por acusar a su concejal Sergio Díez de rozar el acoso hacia una concejala del equipo de gobierno

El pleno del Ayuntamiento de Nájera aborda, entre otros asuntos, la solicitud de reprobación del alcalde, Jorge Salaverri, por acusar de acoso hacia una concejala del equipo de gobierno al edil regionalista, Sergio Díez.

Los hechos que se cuestionan tuvieron lugar en el pleno del mes de julio, cuando Díez, en el turno de preguntas, critico que la responsable de Ferias no acudiera a la inauguración de la Feria Outlet del Mueble, a lo que la edil respondió que ese sí trabajaba y que no pudo acudir, por su parte Díez aseguró que ese día la edil no estaba trabajando, mientras que la concejala insistió en que sí trabajó, aunque en ese momento no lo recordaba bien.

El alcalde, en declaraciones a RADIO HARO, acusó a Sergio Díez de rozar el acoso a la concejala al inmiscuirse en su vida privada. Ya en el pleno de agosto, el concejal regionalista pidió al alcalde que se retractara de esas acusaciones, a lo que Jorge Salaverri dijo que no lo iba a hacer. Por lo que el PR+E ahora pide la reprobación del primer edil.