El PSOE de Nájera denuncia “la incapacidad del equipo de gobierno del PP para mantener abiertas las piscinas y le insta a que empiece a trabajar”

El Grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Nájera “quiere poner negro sobre blanco las mentiras vertidas durante estos días por el alcalde Jorge Salaverri.

El Partido Popular está gobernando en Nájera desde el 17 de junio, el alcalde Jorge Salaverri durante estos meses, lo único que ha hecho ha sido mentir, a los partidos que estamos en la oposición, a la ciudadanía y a los propios trabajadores de las instalaciones.

En el Pleno Extraordinario del 11 de agosto, sobre las piscinas climatizadas e instalaciones anexas, el grupo municipal del PSOE junto con los otros dos grupos de la oposición, ya justificamos nuestro voto en contra de la prórroga, por la existencia de los dos informes desfavorables, absolutamente contundentes, tanto de Secretaría como de Intervención, donde entre otras muchas fundamentaciones aparece, “ …esta prórroga puede causar quebrantos económicos a la Tesorería de la Entidad Local…” es decir, que las arcas municipales volverían a sufrir ante otra irresponsabilidad del PP, ellos son más de arruinar el Ayuntamiento, recordamos que dejaron Nájera prácticamente en quiebra. Es curioso que el acta de ese Pleno, habiendo recibido las de Plenos posteriores, todavía no la hemos recibido.

El PSOE durante los años que hemos estado gobernado ha mantenido las instalaciones abiertas, y ha votado a favor de las prórrogas siempre que los informes de los técnicos han sido favorables, no puede decir lo mismo el propio Jorge Salaverri, en la Legislatura 2015-2019, votó, hasta dos ocasiones en contra de continuar con el servicio. Jorge Salaverri, no ha hecho nada por tenerlas abiertas, en casi cuatro meses nos ha convocado a una comisión de Hacienda para tratar este tema, la cual estuvo vacía de contenido, sin propuestas, sin estudios económicos, ni de gestión, ni de viabilidad.

Ha mentido diciendo que NO iba a cerrar las instalaciones, pues irremediablemente el día 28 será su ultimo día, ha mentido cuando ha dicho que se iban a mantener abiertas debido a que ya estaba preparando un contrato puente, si nos lo hubiera puesto delante, con los informes a favor de Secretaría e Intervención, el PSOE como siempre, hubiera votado a favor, pero eso no ha sucedido, no nos ha presentado nada.

También deben saber que durante estos meses y hasta la redacción de esta nota, Jorge Salaverri NO nos ha presentado ningún tipo de informe, ni propuesta de solución, más allá de su intento de ningunear y de hacer caso omiso a los informes de los técnicos.

Desde el Grupo Municipal del PSOE vamos a seguir instando al equipo de gobierno a que hagan sus deberes, cumplan con sus responsabilidades y se pongan a trabajar para dar una solución lo antes posible”, concluyen.