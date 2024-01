Mateo Gómez Pedregal, ganador por La Rioja del VIII Concurso de Dibujo Solidario “La comida no se tira. Aprovechemos los alimentos”

“Mateo Gómez Pedregal, alumno del CPC Rey Pastor, recibió uno de los premios del VIII Concurso de Dibujo Solidario “La comida no se tira. Aprovechemos los alimentos” por La Rioja que entregamos la Fundación Banco de Alimentos de La Rioja, en colaboración con el Gobierno de La Rioja a través de su Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud de La Rioja, el 2 de mayo de 2023, con su correspondiente diploma y los regalos que recibió de este concurso que fueron: de parte de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja, una mochila y una libreta creada por el colegio Marqués de Vallejo, que atiende a la portada de ‘Diario de éxitos’, junto a los regalos donados por Deportes Ferrer y por librerías Santos Ochoa, junto a los marcapáginas de los 4 dibujos ganadores elaborados por Gráficas Ochoa.

Como bien se sabe, los cuatro dibujos ganadores seleccionados por el Jurado riojano, pasaron a la fase final del Concurso a nivel nacional, convocado por la cátedra Banco de Alimentos de la Federación Española de Banco de Alimentos (Fesbal) y la Universidad Politécnica de Madrid en la Federación Española de Banco de Alimentos (FESBAL), que celebró su IX Edición.

Entre los ganadores de esta edición, se encuentra Mateo Gómez Pedregal, que ha recibido el Premio ‘Impacto Ambiental’ que consiste en un Diploma con categoría nacional. La entrega de este diploma lo realizó personalmente a Mateo Gómez Pedregal, en su colegio, el presidente del Banco de Alimentos de La Rioja, José Manuel Pascual Salcedo, al tiempo de indicarle que “ya consiguió el premio en La Rioja, que fue muy disputado entre los 230 dibujos que se presentaron en su Categoría y ahora ha conseguido el premio nacional por su ‘Impacto Ambiental’, por lo que el Banco de Alimentos de La Rioja no podemos más que felicitarle destacando que es una sencilla forma de colaborar con este Banco de Alimentos, es decir el presentarse al Concurso “La comida no se tira. Aprovechemos los alimentos”, que sigue creando conciencia entre los niños de nuestra sociedad, la de aquí, sobre el tema en el que año tras año, insistimos; que la comida no debe tirarse a la basura”.

Colaboran en el concurso de Dibujo Solidario “La comida no se tira. Aprovechemos los alimentos”, desinteresadamente, Santos Ochoa y Deportes Ferrer”.