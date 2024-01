Muévete Santo Domingo acusa al equipo de gobierno municipal de haber perdido una subvención de 24.000 euros para el Colegio Hermosilla

El Grupo Municipal Muévete Santo Domingo denuncia, una vez más,”la perdida de subvenciones por parte del equipo de Gobierno formado por PP y POR LA RIOJA ya concedidas al Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada por el Gobierno de La Rioja. En esta ocasión, se trata de una subvención solicitada para la mejora de carpinterías de la planta primera del edificio principal del CEIP “Beato Jerónimo Hermosilla” con un importe total de la obra de 47.885,60 €, edificio cuyo mantenimiento, reformas, limpieza, conserjería entre otras tantas cosas es competencia municipal.

La subvención fue aprobada por la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, por importe de 23.942,80€, como consta en la resolución del 28 de junio del 2023 publicada en el portal de transparencia del Gobierno de La Rioja, dentro de una serie de convocatorias anuales que destinan el Gobierno regional desde hace muchísimos años para ayudar a los municipios de La Rioja en materia de obras de reforma, conservación y mantenimiento de los edificios donde se encuentren ubicados centros docentes públicos, con el único requisito que las obras estén finalizadas y certificadas para el 31 de octubre del 2023.

El anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada envió en tiempo y forma toda la documentación que requería dicha subvención como así consta en el expediente visionado. Entre ellas la Memoria Valorada favorable y acta de replanteo del aparejador municipal, informes favorables de intervención y Secretaria General y por ello la Consejería aprueba el 06 de junio del 2023 una resolución provisional de la subvención de 23.942,80€ para el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada. Lo único que tenía que hacer el nuevo equipo de gobierno formado por PP y Por La Rioja era adjudicar en Junta de Gobierno o por resolución de alcaldía las obras de reforma, ya que además era un contrato menor y no necesitaba licitación pública.

Pero lamentablemente, ni el equipo de gobierno, ni la concejala de Educación del Consistorio tuvieron tiempo desde el 17 de junio al 31 de octubre del 2023 que acaba el plazo en adjudicar las obras”.

Las Calumnias como excusas del alcalde y concejala de Educación

“Finalizado el plazo, el alcalde envía un decreto el 02 de noviembre del 2023 en el que expresa la renuncia de subvención y a cualquier abono posible alegando “deficiencias observadas por los técnicos del consistorio en la memoria presentada sobre cumplimiento de los estándares legales actuales de edificación y cambios sustancial, que éste conllevaría tanto al presupuesto, como en características técnicas”.

“Dichas deficiencias observadas por los técnicos como anuncia el alcalde, no constan en ningún expediente, ya que todos los expedientes relacionados con esta subvención han sido solicitados y visionados por nuestro grupo municipal y dicha excusa formulada por el alcalde no existen, ni esa ni ningún otro documento , por lo que una vez más, dejamos en evidencia al alcalde en mentir no sólo a los calceatenses, sino también a otras administraciones públicas que le están otorgando ayudas económicas y que “cobardemente” se refugia en falacias para ocultar su culpabilidad de la perdida de la subvención por su nulo trabajo.

Pero el plato fuerte de las excusas llegaría en la comisión informativa de Educación del pasado miércoles 17 de enero, donde tras la pregunta de la oposición sobre el tema de las obras de las ventanas no realizadas en verano, la concejala de Educación del Consistorio, Débora Moral, realizó varias afirmaciones que demuestran que esta edil juega en otra liga, y que necesita que alguien le explique cómo es Gobernar un ayuntamiento y cuáles son sus obligaciones y responsabilidades como edil, la Señora Débora Moral afirmó que “el dinero de la subvención no se pierde” y que las obras de la carpintería de las ventanas no se pueden realizar hasta que el Gobierno de La Rioja nos den autorización.

Afirmaciones que demuestran que esta edil desconoce que su propio alcalde y compañero de partido firmó la renuncia de la subvención; que la Consejería de Educación nunca se ha metido en dar autorización a la realización de reformas en edificios municipales, jamás han puesto ruedas en las concesiones y obras, es más, siempre han ayudado todo lo posible hasta dando prorrogas antes de que los ayuntamientos pierdan las ayudas, y que el único motivo por lo que no se han hecho es porque su alcalde o ella como concejala del área no adjudicó las obras por decreto o junta en varios meses que tuvo para hacerlo, y decirle a la concejala de Educación Débora Moral , que antes de buscar excusas para justificar su inoperancia”, se informe bien de los temas de su competencia municipal”.