OPINIÓN | El Colegio de Enfermería de La Rioja sobre la atención en residencias y centro de día a personas mayores

Ante toda la polémica que ha creado el Boletín Oficial de La Rioja, Resolución 1/2024 del 24 enero, sobre “la imposición de penalidades en los contratos de servicios de atención residencial y centro de día para personas mayores en La Rioja”, en primer lugar, el Colegio de Enfermería de La Rioja desea aclarar que no aparecemos como enfermeras -que ya tenemos grado- sino como ATS/DUE, confirmado y aclarado por la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, que en breve, en un nuevo Boletín Oficial de La Rioja, rectificarán esa nomenclatura.

La presidenta del Colegio de Enfermería de la Rioja, Raquel Velilla, que tiene además el puesto de enfermera de Geriatría de Enlace -manteniendo un constante y directo contacto con los centros sociosanitarios- afirma que “como Colegio que representa a todas las enfermeras, lo más importante es que tenemos que proteger la salud y los cuidados de calidad a personas mayores pero también cuidar a los profesionales que realizan ese trabajo, nuestras compañeras enfermeras, con corazón y mucha cabeza”.

La presidenta del Colegio de Enfermería indica que “al quitar esas sanciones o esas multas, ha generado diversidad de opiniones, pero desde el Colegio de Enfermería creemos que hay que buscar soluciones ante los diferentes problemas, para no generar conflictos. Y entre todos unirnos y buscar vías de trabajo para cuidar y defender a las personas mayores y a los profesionales que los cuidan. Cuidar y cuidar al que cura. Está en el ánimo de la sociedad que en las residencias no hay personal adecuado, el personal no está formado muchas veces o si las ratios son las correctas. Pero a las enfermeras que trabajan en esas residencias les hemos preguntado para saber sus opiniones y nos han dicho que, en algunos sitios, ponen las condiciones laborales mínimas para que no les sancionen sin hacer otro tipo de propuestas. Pero hay otras residencias que buscan enfermeras y no las encuentran, incluso mejorando las condiciones laborales, dándoles dietas, transportes, horarios flexibles… Entonces ¿cómo gestionamos esto? La Junta de Gobierno de este Colegio pensamos que había que hacer un seguimiento más exhaustivo de las residencias y analizar cómo está la formación de esas personas que se dedican a cuidar a las personas mayores… es decir, buscar soluciones, de manera especial; la incompatibilidad; las ratios; los cuidados e incluso las condiciones laborales. Nuestra opinión es mejorar, solucionar estos problemas. Porque quitar la multa a los que lo hacían bien, seguramente lo van a seguir haciendo bien, y a los que lo hacen mal, lo van a seguir haciendo mal. Por lo que planteamos más controles y más exhaustivos, inspecciones sorpresas o formación continuada de los profesionales de las residencias”.

Finalmente, Raquel Velilla indica que, no obstante, “quitar esa multa a las residencias que lo están haciendo adecuadamente, lo mismo lo pueden usar para otros recursos para las personas mayores: camas a cota 0, sillones de no sujeción, batidos hiperproteicos, formación para el personal… y a los que no lo cumplen, ponerles multas, pero mejorando y velando siempre por el bienestar de nuestras personas mayores y por nuestros enfermeros para que tengan las condiciones laborales adecuadas”. Es decir, el Colegio de Enfermería de La Rioja quiere entrar en materia más allá de lo que está sucediendo ahora a nuestro alrededor: buscar soluciones, dialogar y, entre todos, mejorar la situación que nos preocupa.