OPINIÓN | Las explicaciones del PP sobre el número de trabajadores en los centros sociosanitarios «no consiguieron convencernos»

«Pude asistir al desarrollo del Pleno del Parlamento Riojano del 19 de febrero de 2024. Como elemento significativo he de citar que me sumé a la manifestación previa al comienzo de la sesión parlamentaria, convocada por los sindicatos U.G.T. y Comisiones Obreras, para protestar contra la decisión del Gobierno del Partido Popular de eximir de sanciones a los gestores de los “Centros de mayores” y a los “Centros de día” por incumplir los requerimientos sobre personal que habían firmado en sus contratos y concesiones. Coincidiendo con ello tanto el Grupo Socialista como el grupo de Izquierda Unida presentaron dos mociones instando al Gobierno Regional a que retire esta resolución de no aplicar sanciones a las entidades de atención a nuestros mayores que no cumplieran el convenio que habían firmado (Resolución 1/2024, de 24 de enero). En el transcurso de la sesión el Grupo Popular intentó explicar esta Resolución, pero sus argumentos no consiguieron

convencernos.

La señora M. Martín afirmó que esta solución respondía a la imposibilidad de encontrar profesionales para cubrir los puestos necesarios, pero aunque esto podría aplicarse, con reservas, a las categorías de licenciados en medicina o enfermería, la atención a nuestros mayores no depende exclusivamente de estas categorías profesionales. Son igual de importantes las categorías de auxiliares de enfermería, de celadores, fisioterapeutas y otros. Y la contratación de dichos trabajadores se relaciona con la precariedad y los bajos salarios que estas empresas ofrecen. Por otra parte, la firma de un contrato obliga al cumplimiento de las especificaciones que incluye. Si una empresa se compromete mediante contrato legal a unos determinados conjuntos de personal y de servicios la Ley les obliga a su cumplimiento y en caso de incumplimiento a sufrir “sanciones o pérdida del convenio”. Algunos de estos centros ofrecieron unos determinados servicios y el Gobierno debe obligarlos a cumplirlos. Por otra parte, resulta inconcebible considerar que la disminución del personal necesario permitirá mantener unos estándares de atención adecuados. No es aceptable que la disminución de personal necesario sobrecargue el trabajo del resto del personal trabajador.

La votación sobre estas mociones consta en los documentos de este Pleno Parlamentario. Ambas se desestimaron gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular: 17 votos en contra de las mociones y 16 votos a favor. Resulta un hecho significativo que hasta los dos representantes de VOX votaron a favor de la retirada de esta Resolución afirmando que “las leyes y los acuerdos están hechos para cumplirse y no es aceptable retirar las sanciones frente a los incumplimientos”.

Para finalizar no puedo menos que referirme a un hecho llamativo: Cuando el Sr. Apellaniz, diputado electo por Vox, exponía las motivaciones de sus votos, se refirió a los que aplaudimos la exposición de motivos por parte de los Grupos Socialista y de Izquierda Unida como el “acompañamiento de las hordas marxistas”. Debemos recordar a este Diputado que marxistas sí, pero que llamarnos “hordas” a las tres personas que estábamos como invitados de Izquierda Unida parece un poco excesivo.

Julio Martínez Flórez (Izquierda Unida)