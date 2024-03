A petición del Grupo Parlamentario Popular, el Parlamento insta al Gobierno de España a impulsar la construcción de los tramos pendientes de la A-12. Según reza el texto de la Proposición no de Ley, la Autovía del Camino unirá Pamplona, Logroño y Burgos y, por tanto, comunicará de forma rápida y segura a más de 1,3 millones de españoles entre sí y todos ellos con Madrid.

El diputado Carlos Cuevas ha defendido esta proposición que ha sido respaldada por la oposición y se ha amparado en tres argumentos claros: “La Rioja es prácticamente la única Comunidad que no conecta por autovía con Madrid; con el tramo de la A-12 en La Rioja no nos comunicamos con otros vecinos de otras regiones; y, en los últimos 30 años solo se han construido 43 kilómetros de esta autovía”. Es decir, que “acumula en torno a un año de retraso y los 14,4 kilómetros hasta Villamayor deberían estar ya en servicio”. Desde el Parlamento de La Rioja se ha pedido al Gobierno de Sánchez “que impulse las obras tanto de La Rioja como los tres tramos hasta Burgos”.

“La Rioja es hoy la isla más grande de España, no tenemos ninguna conexión con la capital”, ha apuntado el diputado, quien ha explicado desde la tribuna que “con esta Proposición no de Ley les propongo que trabajemos todos a favor en mejorar las infraestructuras, porque tenemos una necesidad imperiosa para no quedarnos desenganchados del resto de España y del progreso de nuestro país”.

Cuevas se ha referido a que “está bien que lleguemos a acuerdos en materia de infraestructuras, pero estaría mejor que lo exigiéramos al Gobierno central”. Cuevas ha aludido también a la poca frecuencia de trenes o a los escasos vuelos. Por eso ha pedido a los socialistas que pidan en Madrid mejores infraestructuras: “ya vale de excusas, dejemos de excusar a ministros de cualquier color”, ha enfatizado, a lo que ha añadido que “hace 6 años que el Gobierno de Sánchez llegó a la Moncloa y no ha hecho nada, ni ha impulsado ninguna infraestructura”.

En este sentido, ha continuado Cuevas dirigiéndose a la bancada socialista, “han gobernado en este país 27 años y los riojanos seguimos sin tener las infraestructuras que merecemos. Y en la pasada legislatura llegamos a un acuerdo importante en infraestructuras, pero ¿qué se ha hecho?”, se ha preguntado.

Para el diputado, si seguimos construyendo poco más de un kilómetro de esta autovía al año, “no acabaríamos hasta el año 50”. Así, ha reiterado y concluido que “ya vale de excusas, llevamos 45 años de democracia y los riojanos seguimos sin estar conectados con Madrid por una autovía”.