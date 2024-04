El PSOE afirma que la línea Tauste-Júndiz caerá cuando el Gobierno de La Rioja haga su trabajo

El diputado Jesús María García ha agradecido al presidente Capellán “que reconozca, al fin y 10 meses después, que el Gobierno de Concha Andreu hizo todo lo posible para paralizar esta línea”. García ha dicho que el Gobierno de España “está cumpliendo con la Ley al dictar la Declaración de Impacto Ambiental, Declaración que impone más de 80 condicionantes”.

Esos condicionantes “hacen que el proyecto sea inviable”. Además, ha dicho García, la DIA “supedita la construcción de la línea a los informes favorables de la Comunidad Autónoma”. Es decir, la DIA “nos proporciona el mecanismo para acabar con la línea Tauste-Júndiz”. Por lo tanto, “esta línea caerá cuando el Gobierno regional solicite los informes técnicos a sus propias direcciones generales”. Entonces, “se tumbará el proyecto para siempre”.

Jesús María García ha asegurado que “la única verdad es que esta línea nunca será una realidad en La Rioja gracias a la DIA, que ha proporcionado las herramientas necesarias para que no salga adelante”. Eso sí, “si es que Forestalia presenta el proyecto, algo que, de momento no ha hecho y que, probablemente, no efectúe nunca”.

Sobre el recurso de alzada presentado por el Gobierno de Capellán contra la autorización administrativa previa del parque de Providentia, Jesús María García ha asegurado que “no es el instrumento oportuno para impedir que la línea Tauste-Júndiz sea una realidad, porque ese momento llegará cuando Forestalia, como promotor, presente el proyecto ante el Gobierno de La Rioja para su aprobación”. Ese será el momento “de informar negativamente el proyecto, lo que supondrá su decaimiento definitivo”.