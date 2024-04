Naiara Hernáez lamenta la forma en la que el Gobierno municipal respondió a alguna de sus preguntas en el último pleno

La portavoz socialista, en nota de prensa, señala que «en el turno de ruegos y preguntas se realizaron cuestiones que, desde nuestro grupo municipal, consideramos necesarias para llevar a cabo nuestra función en este ayuntamiento como oposición, que no es otra que controlar las acciones del gobierno, además de sumar siempre que podemos y creo que lo hacemos. En algunas de las respuestas, se escuchó, en varias ocasiones, por parte de algunas personas del gobierno “como ya os hemos explicado en comisión…”, y queremos aclarar que hay cosas que sí se han aclarado y otras que no, porque tan siquiera se han llegado a preguntar. Y si preguntamos en pleno, es porque consideramos que es un tema de interés público, y es el órgano donde se deben realizar, ya que lo tratado en las comisiones es meramente informativo y no de dominio público.

Nos fuimos con una sensación agridulce, ya que hubo varias preguntas e intervenciones que se llevaron a cabo en los términos y formas que requiere un órgano público de tal envergadura como es un pleno, y otras que, a pesar de hacerse desde nuestra posición de control al gobierno, no fueron respondidas en los mismos términos».