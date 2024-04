ADRA ABRE SU CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LUCHAR CONTRA LA DESPOBLACIÓN Y CREAR ACTIVIDAD EN EL MEDIO RURAL

La Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja Alta destinará 250.000 euros a estas ayudas y prevé abrir otra convocatoria este mismo año.

La Asociación para el Desarrollo de La Rioja Alta (ADRA) ha abierto su convocatoria de ayudas del Enfoque Leader para 2024, la última del actual periodo 2014-2020, dotada de 250.000 euros que irán destinados a la promoción de nuevos proyectos realizados en el medio rural y a asentar población mediante la dinamización de la actividad económica y el empleo.

El plazo para solicitar estas ayudas es de un mes desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria del BOR que ha sido hoy mismo.

Hasta entonces, entidades públicas y privadas podrán presentar sus proyectos y optar a estas ayudas cuyo fin pretende contribuir a la lucha contra la despoblación desde sus inicios.

Esta convocatoria es la última perteneciente al periodo 2014-2020 y este mismo año está previsto que se convoque una nueva convocatoria de ayudas, ya del próximo periodo 2023-2027.

Las condiciones de esta convocatoria serán muy similares a las ediciones anteriores; así, los porcentajes máximos de subvención serán de un 40 por ciento, para los proyectos productivos, y de un 80 por ciento, para los no productivos. Además, el importe máximo de la ayuda por promotor y convocatoria es de 75.000 euros, en los proyectos productivos, y de 10.000 euros, en los no productivos. De acuerdo con las prioridades de ADRA, de impulsar preferentemente los proyectos productivos frente a los no productivos, el presupuesto destinado a los primeros será del 80 por ciento del total, y, el resto, será para los segundos.

ADRA es la Asociación para el Desarrollo de la Rioja Alta y uno de los tres grupos de acción local que gestionan las ayudas de las medidas del LEADER del Programa de Desarrollo Rural de La Rioja (que en la actualidad se encuentra una prórroga del periodo 2014-2020), dirigidas a promover y fomentar el desarrollo social, especialmente en el medio rural.

Dentro de los tipos de proyectos que optan a estas ayudas, productivos (promovidos por empresas y entidades privadas principalmente) y no productivos (sin ánimo de lucro), ADRA apuesta prioritariamente por los primeros, con el objetivo de generar riqueza y empleo más directamente y a más corto plazo.