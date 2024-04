ARAG-ASAJA, UAGR Y UPA INVITAN A LA SOCIEDAD RIOJANA A PARTICIPAR EN UNA GRAN CONCENTRACIÓN EN DEFENSA DEL SECTOR AGRARIO EL SÁBADO 4 DE MAYO EN LOGROÑO

Las tres organizaciones profesionales agrarias organizarán el próximo sábado, 4 de mayo, en Logroño, una jornada en defensa del sector agrario riojano a la que invitan a participar a toda la ciudadanía.

Bajo el lema ‘Queremos seguir alimentando a riojanos y riojanas’, UPA, UAGR y ARAG-ASAJA quieren hacer partícipe a la sociedad de las reivindicaciones del campo riojano; de la lucha de los ganaderos y los agricultores; y de la importancia del impacto positivo que tiene el sector agrario, tanto en el mantenimiento del entorno rural, como en el abastecimiento de alimentos de calidad en zonas urbanas.

La jornada, que tendrá lugar el sábado por la tarde, contará con diversas actividades en diferentes puntos de Logroño. A las 18.00 horas está previsto que más de 100 personas conformen un lazo ‘humano’ y la bandera de La Rioja en la Plaza del Ayuntamiento de Logroño como muestra de apoyo al sector agrario de toda la sociedad. Las figuras serán grabadas por un dron y las imágenes se compartirán por redes sociales.

Aquellas personas que deseen participar recibirán en este acto recibirán para ello una camiseta con uno de los coleres de la bandera riojana además de la pulsera que se entregará a quienes se acerquen a apoyar a los agricultores y ganaderos en esta jornada y que les permitirá participar en un sorteo de diversos lotes de productos riojanos que serán expuestos en el Paseo del Espolón.

Precisamente, allí, a las 19.00 horas, tendrá lugar la lectura de un manifiesto por parte de tres personalidades relevantes de la gastronomía riojana.

“Queremos que el próximo sábado 4 de mayo, toda la sociedad apoye al sector agrario riojano y que se conciencie que comprar alimentos producidos por nuestros agricultores y ganaderos es asegurar su viabilidad y consumir alimentos de calidad y saludables para las próximas generaciones”, ha señalado Néstor Alcolea, secretario de UPA.

El sector agrario representa el 6% del Producto Interior Bruto de La Rioja, pero es mucho más que eso: es una forma de vida esencial para nuestros pueblos y es parte de las raíces de la mayoría de los habitantes de la ciudad.

“Y si añadimos a la industria conservera, la aportación del sector en La Rioja representa el doble que la media nacional. Además, los agricultores y ganaderos fijan población en el territorio rural, ofrecen oportunidades laborales y cuidan el medio ambiente”, ha afirmado Óscar Salazar, “debemos recordar que durante los momentos más complicados de la pandemia por covid-19, durante el confinamiento, fuimos esenciales. Pues seguimos siendo esenciales y por eso, necesitamos el apoyo de toda la sociedad”.

UN SECTOR QUE RESISTE PESE A LAS TRABAS EUROPEAS

Las dificultades por las que atraviesa el sector agrario han motivado las movilizaciones desde hace varios años. Los hombres y mujeres del campo han manifestado así su hartazgo ante la toma de decisiones por parte de instancias europeas que complican y mucho su viabilidad. Decisiones como la nueva Política Agraria Común (PAC), que aplica exigencias medioambientales que dificultan la rentabilidad de agricultores y ganaderos, mientras abre las puertas a productos de terceros países que no cumplen estas mismas estrictas normas.

“Hace unas semanas hubo un movimiento de protesta, espontáneo, por parte del sector europeo, español y riojano ante un contexto de dificultad motivado, no ya por cuestiones climatológicas o de mercado, sino por normativas comunitarias, nacionales y regionales que están mermando la rentabilidad de explotaciones y que hace replantearse a muchos agricultores y ganaderos si merece la pena continuar”, afirma Igor Fonseca, secretario general de ARAG-ASAJA, “nos estamos jugando mucho porque sin alimentación no habrá sociedad. Si no se revierte esta situación estamos poniendo en serio peligro la viabilidad de las explotaciones agrarias”.

Para ARAG-ASAJA, UPA y UAGR ha llegado el momento de que toda la sociedad se una con los hombres y mujeres del agro y expresen la necesidad de revertir todas estas medidas para que agricultores y ganaderos puedan seguir alimentando a riojanos y riojanas.