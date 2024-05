IU Nájera acusa al alcalde de engañar a la ciudadanía respecto al proyecto del campo de fútbol

«El pasado jueves 9 de mayo, el alcalde Jorge Salaverri convocó a la Corporación a una Comisión Informativa de Deportes, con el fin de informar, a los partidos de la oposición y también al Náxara CD, del lugar dónde, de manera unilateral el Partido Popular ha decidido ubicar el deseado campo de fútbol de hierba artificial en nuestra ciudad. Todo ello sin facilitar previamente, ni durante la celebración de la comisión, ningún tipo de documentación para su estudio.

Por parte de nuestro Grupo Municipal, llevamos meses preguntando al Equipo de Gobierno a cerca de este tema, sin conseguir dato alguno al respecto: preguntas en comisiones y plenos que nunca se han resuelto.

Izquierda Unida – Podemos de Nájera ve sorprendente, que el PP de Nájera se atreva a engañar a los ciudadanos y ciudadanas con este asunto. La realidad es que Jorge Salaverri no expone el proyecto porque no tiene ningún proyecto de campo de fútbol de hierba artificial para Nájera, no tiene el dinero, no tiene el presupuesto para este año 2024 y tampoco los apoyos suficientes para una posible modificación presupuestaria. El alcalde de Nájera se está dedicando a “vender humo” aun sabiendo de su minoría en el Ayuntamiento de Nájera y sin querer contar con ninguno de los partidos de la oposición para poder buscar soluciones y acometer este u otros proyectos buscando el consenso. El Partido Popular de Nájera, indica dónde, pero no informa a cerca de qué tipo de proyecto quiere ejecutar, con qué presupuesto, ni cuándo.

No es la primera vez que el PP de Nájera hace este tipo de promesas que saben que no podrán cumplir, también prometieron que las pistas de pádel estarían cubiertas para junio de 2024, y todavía está sin solucionar.

Invitamos al Partido Popular a que comience a hacer las cosas de otra manera y deje de mentir. Si quieren buscar el progreso para Nájera, su incómoda minoría les obliga a buscar apoyos, consenso y debate con el resto de los grupos municipales. Sólo de esta forma, avanzaremos con respecto a este tema y todos los que quedan por resolver en nuestra ciudad».