Capellán defiende ante Puente más frecuencias ferroviarias con Madrid, la declaración del vuelo a la capital como OSP y el avance rápido en los enlaces que permeabilicen la AP68

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha agradecido al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, su “sensibilidad” con las demandas planteadas por la Comunidad Autónoma en este ámbito, durante el encuentro bilateral que han mantenido hoy, 31 de mayo, en Logroño, y ha agradecido que se haya comprometido a que La Rioja “sea candidata, esté en primera línea y sea tenida en cuenta”, para que cuando el Ministerio disponga de nuevo material ferroviario (Talgo S-107) en el primer semestre de 2025 sea posible la nueva conexión ferroviaria con Madrid en tres horas o incluso menos. “Se trata de ir avanzando juntos, mirando al futuro y no al pasado, así es como entiendo la responsabilidad que tengo siempre en defensa del interés de los riojanos”.

Del mismo modo, ha añadido que “a la par que miramos alto y defendemos los intereses de La Rioja, vamos a hacer ese camino, también en materia de infraestructuras, desde el diálogo institucional, la lealtad con el Gobierno de España y avanzando juntos. Si hay que empezar a recorrer ese camino con una primera conexión ferroviaria adicional mejor que la actual que nos acerque a Madrid, gracias a contar con nuevo material rodante que ha anunciado el Ministerio, habremos avanzado. No perdemos nunca de vista la meta final, pero esto no se trata de un todo o nada, hay que avanzar de manera gradual y realista”.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha realizado estas afirmaciones en la comparecencia en rueda de prensa junto al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras la reunión mantenida con equipos técnicos de ambas administraciones para abordar asuntos de interés para La Rioja en materia de infraestructuras, transportes y movilidad. Un encuentro que el jefe del Ejecutivo autonómico ha calificado como “satisfactorio y productivo”.

A este respecto, ha precisado que “conformarse” no está en su diccionario. “Soy reivindicativo, miro a la grande, porque creo que La Rioja tiene un gran potencial que no se desarrolla más precisamente por las limitaciones que tenemos en algo tan estratégico como son las infraestructuras de conectividad. La demanda unánime de La Rioja y que seguimos reivindicando es la misma, la de dar un salto cualitativo inmediato por ferrocarril. Quedamos, por tanto, a la espera de la segunda llegada de material para que dispongamos de más trenes, más frecuencias y mejores tiempos, para que demos un salto cualitativo”, ha apuntado.

En este sentido, ha recordado que La Rioja demanda dos trenes más que la conecte con Madrid, cuatro frecuencias más de ida y vuelta, con parada en Calahorra y que reduzcan el viaje hasta el entorno de las tres horas. El Ministerio ha reforzado el servicio ferroviario a Miranda de Ebro por Haro, algo que ha calificado de “complementario”, pero que el Gobierno de La Rioja entiende que no resuelve el problema de conectividad de la mayoría de la población riojana.

Sobre este asunto en concreto, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha precisado durante su intervención ante la prensa que “no es incompatible que haya nuevo material que permita acercar la frecuencia que tenemos hoy a las tres horas con establecer otra frecuencia. La sustitución de un material que hoy hace un tiempo por otro que hará menos es lo mínimo a lo que me comprometo. Si hay la posibilidad de tener otra frecuencia con el nuevo material también puede haber otra frecuencia a otra hora que nos permita colocar el material que va a 250 km/h (Alvia) en el surco de manera más fácil, porque las horas más difíciles son las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde, en las que confluyen todos los surcos en Atocha y Chamartín. De ninguna manera le digo a La Rioja que se tendrá que conformar con una frecuencia, pero ahora no puedo comprometer más. A día de hoy no podemos hacerlo. Con la llegada de nuevo material espero que podamos mejorar los tiempos y las frecuencias. No decimos no a más frecuencias”.

A la demanda de una mejor conexión ferroviaria, Gonzalo Capellán ha reiterado la petición de declaración como Obligación de Servicio Público (OSP) de los vuelos Logroño-Madrid desde el aeropuerto Logroño-Agoncillo con el objetivo de optimizar el uso e impulsar esta infraestructura “para que pueda dar el máximo”. Un reto que estaba recogido en el histórico Pacto por las Infraestructuras, acordado unánimemente por el Parlamento de La Rioja en 2018 y ratificado posteriormente por agentes sociales y económicos y el Ayuntamiento de Logroño, entre otros. En este sentido, ha apuntado que “su no desarrollo lastran la competitividad y posibilidades de desarrollo de todo lo que nuestra tierra tiene que ofrecer”.

Gonzalo Capellán ha afirmado que “los territorios necesitan igualdad de oportunidades para desarrollarse, y, en este sentido, La Rioja está en el farolillo rojo. Todo lo que podamos hacer es importante para avanzar en el desarrollo de nuestras infraestructuras”, ha resaltado.

Nuevos enlaces a la AP68 en San Asensio y para la comarca de Cervera

El tercer eje sobre el que ha pivotado la reunión ha sido la de avanzar de manera más rápida en los enlaces de la AP68, cuya liberalización está prevista para noviembre de 2026 y que se trata de una vía clave para “la vertebración y cohesión de la región”. A este respecto, en aras de aprovechar esta oportunidad histórica, el Gobierno de La Rioja ha trasladado al Ministerio la posibilidad de plantear un nuevo enlace entre Aldeanueva de Ebro y Alfaro, viable técnicamente, que ofrezca servicio a la comarca de Cervera del Río Alhama. A su vez, también se ha alcanzado el compromiso entre ambas administraciones para estudiar la construcción de un nuevo enlace en esta vía en San Asensio, en línea con lo recogido en el pacto por las infraestructuras de 2018, que sustituya al planteado por el Ministerio en Briones. El presidente de La Rioja ha señalado que “estamos a tiempo de tomar la mejor decisión y la más acorde con los intereses del territorio”.

Tras la agenda de encuentros en el Palacio de Gobierno de La Rioja, el presidente del Gobierno de La Rioja y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, acompañados del consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y de la directora general de Infraestructuras, Gema Álvarez, han visitado el tramo en obras de la autovía A-12 en Grañón.