IU responde a las declaraciones del ministro Puente y Capellán sobre las infraestructuras riojanas: “Muchas promesas, pero necesitamos hechos”

Izquierda Unida ha expresado su satisfacción ante el rechazo de la declaración de Obligación de Servicio Público de los vuelos diarios a Madrid. Sin embargo, desde IU insisten en la necesidad de “ir un paso más allá” en la mejora de las infraestructuras de transporte en La Rioja.

“El aeropuerto de Agoncillo nos cuesta a los riojanos y riojanas dos millones de euros al año. No es rentable ni económica ni medioambientalmente, tal y como llevamos reivindicando años”, ha señalado la diputada de IU en el Parlamento de La Rioja, Henar Moreno. Y es que no hay que olvidar que el aeropuerto de Agoncillo solo mueve el 5’5% de los viajeros de los que se preveía, apenas 16.000 el último año.

Desde Izquierda Unida, se reiteran en su defensa por priorizar el ferrocarril frente a otros medios de transporte como el avión: “El tren es la opción de transporte más práctica y sostenible. No nos valen las promesas vacías que no llevan a nada. Queremos soluciones concretas, hechos después de tantas promesas, que incluyan un mayor número de trenes y en menor tiempo, así como una reducción de precios, tema que no han tratado ni el ministro Puente ni el presidente Capellán”.

Con este objetivo, tal y como anunciaron tras la reunión del pasado 22 de mayo en Madrid con los diputados de IU en el Congreso, Izquierda Unida presentará una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para declarar los trenes Logroño-Madrid como Obligación de Servicio Público.

Para Izquierda Unida es fundamental que el tren sea accesible para todo el mundo y no un lujo al alcance de unos pocos. “Esta solución pasa por hacer políticas valientes que aborden realmente el déficit histórico de infraestructuras de nuestra región, como la declaración de la OSP del ferrocarril”, ha concluido Moreno.