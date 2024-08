OPINIÓN | En doscientas palabras (XVII)

¡Emiliano García Page y olé, Emiliano García Page y olá! En los carteles han puesto su nombre, que no lo quiero mirar, en el que dice viva los hombres, yo estoy rezando por él. Es político de hablar, olvidando enseguida sus mensajes y prosopopeyas, al final la pata atrás, acto reflejo sin meditar, le da miedo el Komintern del sanchismo. La vengativa y sangrienta guadaña, evitar la batahola innecesaria de los acérrimos desnortados del sanchismo fanático. La faca se mueve al buen tuntún de manera inmisericorde, sin juicio justo, sin hacer prisioneros. La familia come todos los días, no es cuestión de ciertos desaires de frente mirando al líder.

Yo, como riojano que con mis impuestos financio los partidos, creó tengo derecho a conocer futuras decisiones. Explicaciones sobre mi porvenir, no a la mentira acostumbrada. Reto al PSanchistaOE riojano a explicar la postura sobre la amnistía, perdón de la malversación, cupo fiscal, la España federal que anuncian y otras tropelías. Interpeló a la Andreu, al Conde y la Hernáez a un gesto de honradez aclarando con su palabra de riojanos, sabemos que de poco sirve. Mienten en la debilidad. En la valentía se reconoce la equivocación, en ello hay magnanimidad.

Vizconde del Moro.