Bodegas Bilbaínas, Bodegas Campillo, Boroa Jatetxea, Palacio Arriluce, Natura Resorts, Finca La Emperatriz y Riojatrek reciben el Best Of Wine Tourism 2025

El Museo Guggenheim Bilbao ha sido escenario de la ceremonia, a la que han asistido las principales empresas que prestan servicios innovadores de enoturismo en Álava, Bizkaia y La Rioja, representantes de instituciones y del Comité GWC Bilbao-Rioja: Cámaras de Álava, Bilbao y La Rioja; Ayuntamiento de Bilbao y Consejo Regulador DOCa Rioja.

El presidente de la Cámara de Bilbao, José Ignacio Zudaire, han dado la bienvenida a los asistentes y ofrecido las primeras intervenciones de la velada. Asimismo participaron en la ceremonia Amaia Barredo, consejera de Alimentación, Desarrollo Rural y Pesca del Gobierno Vasco; Saray Zárate, diputada foral de Promoción Económica y Sustentabilidad; Ander Larrinaga, director de Promoción Económica, y Gregorio Rojo, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava.

Por parte del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja asistieron su presidente, Fernando Ezquerro, así como el presidente de Grupo Rioja, Fernando Salamero, entre otros.

Formaron parte también de esta velada la directora general de Turismo y Promoción Territorial del Gobierno de La Rioja, Virginia Borges; el director general de Empresa, Energías e Internacionalización del gobierno riojano, Amadeo Lázaro; y el presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja, Jaime García-Calzada.

Valores comunes, excelencia e innovación

Juan Mª Sáenz de Buruaga, presidente del Comité Bilbao-Rioja de la red mundial Great Wine Capitals, ha agradecido la hospitalidad del Guggenheim Bilbao y resaltado la entrega y el extraordinario trabajo del jurado Best Of, que este año ha otorgado siete premios en distintas categorías y dos menciones especiales.

El presidente de GWC Bilbao-Rioja ha expresado en momentos previos a la ceremonia: «Los proyectos que hemos recibido en la red de Grandes Capitales del Vino son todos ya en sí mismos ganadores».

«En todos ellos se repiten unos valores comunes —ha manifestado Sáenz de Buruaga—: La pasión por el vino, hilo conductor. Una pasión que se transmite en cada copa, visita y detalle. Estos proyectos son únicos en el mundo, ya sea por su historia o por la forma particular de abordar el servicio al enoturista. También la innovación: nuevas formas de sorprender y de ofrecer experiencias únicas; sostenibilidad, compromiso con el medio ambiente y con las futuras generaciones; excelencia, con la búsqueda de la perfección en cada detalle y, muy importante, la hospitalidad, la capacidad de hacer sentir a cada visitante como en casa».

El presidente de Bilbao-Rioja también subrayó: «Quiero felicitar a todos los ganadores. Vuestro trabajo es una fuente de orgullo para todos nosotros. Sois los embajadores de nuestro territorio y habéis demostrado que el enoturismo es una experiencia que involucra todos los sentidos, que conecta con nuestras emociones y nos permite conocer nuestra cultura, disfrutarla y mantenerla».

Premio Best Of Wine Tourism Internacional

Los Premios Best Of Wine Tourism reconocen la excelencia e innovación en las categorías de Alojamiento; Restaurantes; Arquitectura, Parques y Jardines; Arte y Cultura; Experiencias Innovadoras de Enoturismo; Servicios de Enoturismo y Prácticas Sostenibles de Enoturismo.

El premio Best Of Wine Tourism Internacional será entregado durante la Conferencia Anual de la Red Mundial Great Wine Capitals, que tendrá lugar en Verona (Italia), entre el 20 y 24 de octubre.

BEST OF WINE TOURISM 2025

PREMIO BEST OF – ARQUITECTURA, PARQUES Y JARDINES

BODEGAS BILBAÍNAS (Haro, La Rioja)

El jurado ha valorado la amplia y completa propuesta enoturística de Bodegas Bilbaínas, sobre todo el impecable estado de conservación de su arquitectura histórica, sus magníficos jardines y sus múltiples espacios dedicados al enoturismo.

Bodegas Bilbaínas es pura historia de Rioja. Desde 1859, cuando los Hermanos Sauvignon llegaron al Barrio de la Estación de Haro, pasando por la fundación de Bodegas Bilbaínas en 1901, hasta la actualidad.

Los méritos son muchos: el registro de embotellado más antiguo de La Rioja, el mayor propietario de viñedo de Haro (225 hectáreas de viña) y pioneros en abrir al enoturismo en 2005, con múltiples espacios enoturísticos, que incluyen visitas a la bodega, organización de eventos, museo histórico, wine bar y tienda situada en el antiguo Despacho de Vinos de los Hermanos Sauvignon, diferentes salas de catas, varias salas de reuniones, un calado histórico de 3.400 m2 y 5.500 m2 de magníficos jardines.

Por todo eso, Bodegas Bilbaínas es merecedora del Best Of 2025 en la categoría Arquitectura, parques y jardines.

PREMIO BEST OF – ARTE Y CULTURA

BODEGAS CAMPILLO (Laguardia, Álava)

El jurado ha valorado la propuesta Campillo Creativo, con la creación de un gran espacio de exposición de arte dentro de la bodega, que funciona como sala de exposiciones y venta de todo tipo de obras de arte.

La sala de exposiciones de Campillo va mucho más allá de la presencia de algunas obras de arte que tradicionalmente hemos visto en algunas bodegas. Campillo Creativo es una sala de arte con mayúsculas, a la que han dedicado un gran espacio permanente de la bodega, con superficies expositivas amplias, una magnífica iluminación y una selección periódica de grandes obras y artistas.

Por este motivo, Bodegas Campillo es merecedora del Best of 2025 en la categoría Arte y Cultura.

PREMIO BEST OF – EXPERIENCIAS GASTRONÓMICAS

BOROA JATETXEA (Amorebieta – Etxano, Bizkaia)

El jurado ha valorado el entorno, la gastronomía y la excepcional profesionalidad y amabilidad del personal del Restaurante Boroa Jatetxea.

Distinguido con 1* Michelin desde 2008, destaca por el encanto de su ubicación, su entorno natural y la magnífica rehabilitación de un caserío vizcaíno del siglo XV en el barrio de Boroa, Amorebieta.

La carta de vinos cuenta con 350 referencias, donde destaca la enorme variedad de txakolis y los vinos de la DOCa Rioja. Los menús con maridaje de vinos son realmente excepcionales, cuidando todos los detalles, desde un modelo de vajilla para cada plato, hasta el cambio de modelo de copa para cada vino.

El jurado no solo ha valorado la propuesta gastronómica y el maridaje de vinos, sino, sobre todo, la profesionalidad y amabilidad del servicio, que acaban siendo el ingrediente final para que además de comer y beber bien, en el Boroa se pueda hablar realmente de una experiencia enogastronómica.

Por eso, Boroa Jatetxea es merecedor del Best Of 2025 en la categoría Experiencias Gastronómicas.

PREMIO BEST OF – CATEGORÍA: ALOJAMIENTO

PALACIO ARRILUCE (Getxo, Bilbao, Bizkaia)

El jurado ha valorado la trascendencia de la inauguración de un hotel de lujo como el Palacio Arriluce 5*, que posiciona Bilbao como una puerta de entrada de público internacional con alto nivel adquisitivo y alto nivel cultural, con posibilidades de desplazarse a Rioja.

El palacio fue proyectado por el arquitecto José Luis Oriol Urigüen en 1912, como residencia de los marqueses de Arriluce. El interiorismo del hotel ha preservado el gran valor patrimonial del edificio, conservando gran parte de la distribución y el mobiliario original de la casa, logrando un ambiente moderno y elegante que recuerda los felices años 20.

El hilo conductor de la casa son las obras de la artista Sonia Delaunay, que en su día diseñó para la marquesa. El restaurante Delaunay también le rinde homenaje, con la dirección gastronómica de Beñat Ormaetxea, el reconocido chef de Amorebieta.

El hotel cuenta con 49 habitaciones vanguardistas y elegantes, SPA & Wellness, campo oficial de Croquet y otros muchos servicios. Destaca especialmente la antigua bodega del hotel, donde disponen de una selección de las mejores referencias de vinos del mundo.

Porque representa las grandes sinergias entre Bilbao y Rioja, el Palacio Arriluce es merecedor del Best Of 2025 en la categoría de Alojamiento.

PREMIO BEST OF – EXPERIENCIAS INNOVADORAS DE ENOTURISMO

NATURA RESORTS (Casalarreina, La Rioja)

Natura Resorts es una clara innovación en el modelo de alojamiento tradicional en Rioja. Dispone de 40 villas distribuidas en un entramado de senderos, jardines y plazuelas que dan el aspecto de un pequeño pueblo entre la naturaleza.

Con valores destacados, como 100% accesibles para facilitar la movilidad, 100% bike-friendly para los ciclistas y 100% pet-friendly para quienes tengan mascotas. Además, cuentan con varias zonas comunitarias: piscinas, zona deportiva, parque infantil, carpa para eventos y organización de diferentes actividades, como catas de vinos de Rioja y visitas a las bodegas más cercanas.

Su Restaurante Otium, que sorprendió al jurado por su calidad gastronómica y servicio altamente profesional, tan destacable o más que la oferta de alojamiento en las propias villas.

Por este motivo, Natura Resort es merecedor del Best Of 2025 en Experiencias Innovadoras en Enoturismo.

PREMIO BEST OF – PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN ENOTURISMO

FINCA LA EMPERATRIZ (Baños de Rioja, La Rioja)

Premiado el proyecto global de enoturismo de Finca La Emperatriz: visitas centradas en el viñedo, eventos MICE, y la rehabilitación de antiguas casas de trabajadores de la finca, reconvertidas en tres villas para el alojamiento con encanto al pie del viñedo.

Destaca por dos elementos en su esencia más profunda. El primero es la simpatía y amabilidad, tan intangibles y valiosas en enoturismo. El segundo es la sostenibilidad como eje transversal, en 360º, presente en su viñedo, en sus vinos y en su enoturismo.

Su objetivo es certificar todo su viñedo como ecológico. Han sustituido el uso de insecticidas por tratamientos sostenibles, como las feromonas. Han eliminado los herbicidas dejando cubiertas vegetales. En lugar de fertilizantes químicos, usan restos desmenuzados de la poda anual como abono, y otras prácticas ecológicas.

La bodega cuenta con la certificación de gestión medioambiental ISO 14001, por la reducción del consumo energético o el tratamiento de residuos. Incluso en sus villas, han instalado sistemas de aerotermia y los productos de aseo son de uva BIO procedentes de cultivo ecológico.

Además, no solo practican una viticultura ecológica, también la han puesto en el centro de su discurso durante las visitas, centrándose en la visita al viñedo y en las prácticas de viticultura ecológica. Por todo esto, Finca La Emperatriz merece el Best Of 2025 en la categoría de Prácticas Sostenibles en Enoturismo.

PREMIO BEST OF – SERVICIOS DE ENOTURISMO

RIOJATREK (Logroño, La Rioja)

El jurado ha valorado la trayectoria profesional de Marina Grijalba y la contribución de Riojatrek al desarrollo de Rioja como destino enoturístico.

Como guías especializados en vino y enoturismo, Riojatrek funciona como aglutinante de los recursos enoturísticos de la región. Riojatrek es la única empresa de receptivo destacada en las prestigiosas guías Lonely Planet.

Actualmente, Riojatrek colabora con unas sesenta bodegas de Rioja, con el Consejo Regulador en la formación de los futuros educadores oficiales de Rioja y con el Ayuntamiento de Logroño, Elciego, Fuenmayor y otros ayuntamientos para la organización de actividades enoturísticas. Además, Marina Grijalba es profesora del nuevo Máster de Enoturismo en la Universidad de La Rioja.

Por todo esto, y por las magníficas reseñas de muchos de sus clientes, que el jurado ha podido constatar, Riojatrek es merecedora del Best Of 2025 en la categoría de Servicios de Enoturismo.

PREMIO BEST OF – MENCIÓN ESPECIAL

BIDEONA (Villabuena de Álava, Álava)

El jurado ha valorado la propuesta enoturística de Bideona, centrada en conocer y comprender el valor del paisaje, el viñedo histórico y el vino de calidad de Rioja Alavesa.

Su propuesta de rutas en bicicleta eléctrica para conocer la singularidad del viñedo de Rioja Alavesa, sin duda es una propuesta interesante. Pero el jurado ha valorado sobre todo la cata de vinos de Bideona. Una cata que, sin ser técnica, permite comprender las singularidades y las diferencias entre los vinos de Rioja Alavesa. Fieles a su eslogan, “Siente la tierra a través del vino”, impresionaron al jurado con una cata de vinos de pueblo, contrastando su vino de pueblo de Laguardia con su vino de pueblo de Samaniego. No aportaron ninguna otra información, ninguna caracterización que pudiera guiar la cata. Solo catar y comentar abiertamente las diferencias. Cuando al final, los comentarios espontáneos cuadraron con las tipicidades que se esperan en los vinos de uno y otro pueblo, el jurado percibió que con una cata sencilla se pueden entender aspectos del vino que a menudo parecen reservados a los expertos.

El jurado considera que la cata de Bideona no solo ofrece buenos vinos, sino que permite comprender las nuevas categorías de Rioja, desde los vinos de pueblo hasta los vinos de Viñedo Singular. En otros países es habitual centrar el enoturismo en la cata, pero en España no es tan habitual. El jurado cree que es una tipología de catas a desarrollar en el futuro en el enoturismo de la región Bilbao-Rioja. Por eso, Bideona es merecedora de una Mención Especial del jurado en estos Best Of 2025.

PREMIO BEST OF – MENCIÓN ESPECIAL

EGUREN UGARTE (Laguardia, Álava)

El jurado ha valorado el proyecto “12 meses, 12 vinos, 12 causas. Las Causas de Vitorino Eguren”. Es un proyecto solidario que dona el 20% de las ventas del vino seleccionado para cada causa y dona también una parte o toda la recaudación del evento mensual de cada causa.

Entre las causas apoyadas este 2024 el jurado destaca al menos tres:

Enero: Piel de mariposa, una enfermedad rara, genética e incurable, con extrema fragilidad de la piel, fue una causa impulsada en solidaridad con la Asociación DEBRA, que representa a 323 familias.

Febrero: Thiago es un niño que padece síndrome STXBP1, el primer y único niño en todo Euskadi con esta enfermedad genética que afecta gravemente al neurodesarrollo.

Abril: Cura para Hunter, en solidaridad con Fran y Telmo. Con el síndrome de Hunter las cadenas largas de moléculas de azúcar no se descomponen correctamente, y los residuos se acumulan en las células de diferentes órganos, creando daños crónicos, físicos y mentales.

Por todas estas causas solidarias desde el sector del vino y el enoturismo, especialmente por tratarse de causas con niños, Eguren Ugarte es merecedor de una Mención Especial del jurado en estos Best Of 2025.