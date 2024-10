La Junta de Gobierno de Santo Domingo adjudica a `TRYCSA´ los trabajos de apuntalamiento del Torreón 12 por 42.500 euros

El Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada informa de que «en la junta de gobierno local se ha adjudicado a la empresa “TÉCNICAS PARA LA RESTAURACIÓN Y CONSTRUCCIONES SA (TRYCSA)” por importe de 42.431,30 euros IVA incluido».

Para el alcalde, Raúl Riaño, “éste es el último paso de un largo proceso de duro trabajo y esfuerzo para poder asegurar el torreón 12, un torreón que, como sabemos, corre extremado riesgo de colapso y derrumbe con el consiguiente peligro que esto supone, sumada a la pérdida patrimonial que no podríamos perdonarnos como sociedad.

Me comprometí a recuperar el tramo de muralla de avenida de Burgos, el más extenso de La Rioja y este es un gran primer paso, un monumento eternamente olvidado por todas las corporaciones y administraciones.

Con mucho trabajo y esfuerzo, desde el ayuntamiento estamos dando los pasos en la dirección correcta, sin desviarnos de nuestra ruta, asegurar para después restaurar. Trabajos que comenzarán en las próximas semanas.

Las conversaciones con el Gobierno de La Rioja son constantes y el compromiso firme y conciso, a la vista está el convenio que firmaremos en próximas fechas para la rehabilitación del torreón nº 12 el más damnificado.

Pero nuestros esfuerzos no terminan aquí, me comprometo a seguir trabajando y peleando para la rehabilitación integral de este tramo de muralla, hablaremos y solicitaremos ayuda técnica y económica al ministerio así como a la consejería, de la misma forma que hemos hecho para esta intervención; para las futuras, esperemos que se sume el gobierno de España, ya que no podemos olvidar que nuestras murallas están incluidas en el plan nacional de arquitectura defensiva y es responsabilidad de todas las administraciones conservar lo que fue parte de nuestra historia y que hoy disfrutamos de ella».